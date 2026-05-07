Accidente laboral
Fallece un trabajador de 51 años tras quedar atrapado en un camión de la basura en Mollina
El hombre, empleado de la basura, quedó atrapado entre la caja y la cabina de un camión en la avenida Casería del Rey
Fallece un hombre de 51 años mientras trabajaba, al quedar atrapado en un camión de la basura en la madrugada de este jueves en el municipio malagueño de Mollina.
Así lo ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, quien atendió a las 02.30 horas un aviso de socorro por un trabajador de la basura que había quedado atrapado entre la caja y la cabina de un camión en la avenida Casería del Rey.
Al lugar acudieron eefectivos de Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y al Consorcio Provincial de Bomberos para su rescate.
Fuentes de Bomberos han informado de que tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del trabajador que había quedado atrapado. A pesar de la actuación de los servicios sanitarios, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre de 51 años, que ha resultado fallecido. De todo ello se ha informado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
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