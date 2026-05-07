Sucesos
La Guardia Civil desmantela un laboratorio de marihuana en Arenas: incautan 209 plantas y detienen a dos personas
La investigación se inició tras constatarse la existencia de un enganche ilegal a una torreta de suministro eléctrico para el cultivo
Dos personas han sido detenidas tras ser desmantelada una plantación de marihuana en una finca rural en el municipio malagueño de Arenas.
Efectivos del Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Vélez-Málaga comenzaron la investigación tras tener conocimiento de la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda rural aislada del citado término municipal.
Enganche ilegal para el cultivo
Según la investigación, los responsables habían ocupado el inmueble tanto para su residencia como para la instalación de la infraestructura necesaria para el cultivo y posterior tráfico de sustancias estupefacientes. Para el mantenimiento de la plantación, se constató la existencia de un enganche ilegal a una torreta de suministro eléctrico, garantizando así el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas de iluminación y ventilación.
209 plantas de marihuana
Con estos indicios, se solicitó la debida autorización judicial para realizar el registro de la vivienda, siendo intervenidas un total de 209 plantas de marihuana en estado avanzado de maduración, con un peso bruto de 54 kilogramos, junto a 1.093 gramos de cogollos ya procesados y dispuestos para su venta, además de 400 euros en efectivo.
Por todo ello, se procedió a la detención de dos personas por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.
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