Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años

La cadena Líder Muebles, originaria de Córdoba, está liquidando desde hace unas semanas las existencias de su tienda de Málaga capital, situada en el número 40 de la avenida de La Paloma, en el distrito de Carretera de Cádiz. El establecimiento, que presenta en su escaparate carteles de "liquidación total" y ofertas de descuento del 30% en colchones y canapés, además de artículos a mitad de precio. La gama de Líder Muebles incluye muebles y sofás, junto a somieres, colchones y canapés.

La empresa anuncia que este viernes 8 de mayo será su último día de apertura al público, después de aproximadamente diez años ocupando este local de la avenida de Europa. El sábado se terminará de recoger y retirar el material de la tienda.

La tienda de Líder Muebles en la avenida de la Paloma en Málaga liquida existencias y cerrará este viernes. / L. O.

Reforma del local en los próximos meses

Según han explicado a este periódico fuentes del sector, una vez que se produzca la clausura, el local va a ser reformado a lo largo de estos próximos meses para su modernización, aunque se desconoce si será para acoger a otro negocio del sector del mueble que pudiera estar vinculado a esta misma cadena o para la actividad comercial de otra empresa.

Tiendas de Líder Muebles

Líder Muebles llegó a contar con varias tiendas en Málaga pero el espacioso local de la avenida de La Paloma es el único que ya mantenía activa, después de que hace un par de años cerrara la otra que le quedaba en la calle Héroe de Sostoa. En Córdoba, la firma dispone de dos establecimientos.