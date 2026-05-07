Comercio
Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
El establecimiento, que presenta en su escaparate carteles de "liquidación total" y ofertas de descuentos, estará abierto hasta este viernes
La cadena Líder Muebles, originaria de Córdoba, está liquidando desde hace unas semanas las existencias de su tienda de Málaga capital, situada en el número 40 de la avenida de La Paloma, en el distrito de Carretera de Cádiz. El establecimiento, que presenta en su escaparate carteles de "liquidación total" y ofertas de descuento del 30% en colchones y canapés, además de artículos a mitad de precio. La gama de Líder Muebles incluye muebles y sofás, junto a somieres, colchones y canapés.
La empresa anuncia que este viernes 8 de mayo será su último día de apertura al público, después de aproximadamente diez años ocupando este local de la avenida de Europa. El sábado se terminará de recoger y retirar el material de la tienda.
Reforma del local en los próximos meses
Según han explicado a este periódico fuentes del sector, una vez que se produzca la clausura, el local va a ser reformado a lo largo de estos próximos meses para su modernización, aunque se desconoce si será para acoger a otro negocio del sector del mueble que pudiera estar vinculado a esta misma cadena o para la actividad comercial de otra empresa.
Tiendas de Líder Muebles
Líder Muebles llegó a contar con varias tiendas en Málaga pero el espacioso local de la avenida de La Paloma es el único que ya mantenía activa, después de que hace un par de años cerrara la otra que le quedaba en la calle Héroe de Sostoa. En Córdoba, la firma dispone de dos establecimientos.
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
- Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: "Hay cada vez menos niños y se acorta la edad de juego"
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo