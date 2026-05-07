Sucesos
Localizan una serpiente viva en un paquete enviado irregularmente desde Málaga
El reptil, de unos 10 centímetros e interceptado en una empresa de mensajería de Navarra, tenía como destinatario un vecino de Pamplona
La Guardia Civil investiga el envío irregular de una serpiente viva desde Málaga hasta Navarra a través de una empresa de paquetería no autorizada para el transporte de animales vivos. Según ha informado la benemérita, la actuación se desarrolló en fechas recientes en una empresa de mensajería del municipio de Berriozar tras la detección del paquete por parte de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (UDAIFF) durante sus labores de control.
Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en el interior del envío viajaba un ejemplar macho de unos 10 centímetros de Heterodon nasicus, una especie inofensiva. Según manifestaron los responsables de la empresa de transporte, desconocían por completo que el paquete contuviera un animal vivo, ya que el bulto había sido facturado sin declarar su verdadero contenido y la mercantil no estaba autorizada para este tipo de transporte.
Remitente de Málaga
La actuación permitió constatar que el envío se había realizado ocultando la naturaleza real de la mercancía, lo que impidió que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura, control y bienestar durante el trayecto. Por este motivo, los agentes levantaron acta y comunicaron los hechos a la autoridad competente.
En el transcurso de la investigación, los agentes recabaron toda la documentación relativa a la compra y cesión del reptil, así como el albarán de transporte. El ejemplar había sido remitido desde Málaga, y su recepción correspondía a un vecino de Pamplona. La documentación incorporada al expediente reflejaba que se trataba de un ejemplar nacido en cautividad en septiembre de 2025.
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
- Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía