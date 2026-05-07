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Sucesos

Localizan una serpiente viva en un paquete enviado irregularmente desde Málaga

El reptil, de unos 10 centímetros e interceptado en una empresa de mensajería de Navarra, tenía como destinatario un vecino de Pamplona

Imagen del reptil interceptado

Imagen del reptil interceptado / L.O.

La Opinión

La Guardia Civil investiga el envío irregular de una serpiente viva desde Málaga hasta Navarra a través de una empresa de paquetería no autorizada para el transporte de animales vivos. Según ha informado la benemérita, la actuación se desarrolló en fechas recientes en una empresa de mensajería del municipio de Berriozar tras la detección del paquete por parte de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (UDAIFF) durante sus labores de control.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en el interior del envío viajaba un ejemplar macho de unos 10 centímetros de Heterodon nasicus, una especie inofensiva. Según manifestaron los responsables de la empresa de transporte, desconocían por completo que el paquete contuviera un animal vivo, ya que el bulto había sido facturado sin declarar su verdadero contenido y la mercantil no estaba autorizada para este tipo de transporte.

Remitente de Málaga

La actuación permitió constatar que el envío se había realizado ocultando la naturaleza real de la mercancía, lo que impidió que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura, control y bienestar durante el trayecto. Por este motivo, los agentes levantaron acta y comunicaron los hechos a la autoridad competente.

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En el transcurso de la investigación, los agentes recabaron toda la documentación relativa a la compra y cesión del reptil, así como el albarán de transporte. El ejemplar había sido remitido desde Málaga, y su recepción correspondía a un vecino de Pamplona. La documentación incorporada al expediente reflejaba que se trataba de un ejemplar nacido en cautividad en septiembre de 2025.

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