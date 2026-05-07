Málaga se vuelca contra el cáncer: Más de 500 voluntarios de la AECC salen a la calle para impulsar la investigación

Un año más, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) vuelve a salir a las calles de Málaga en su tradicional día de la Cuestación, con un amplio despliegue en toda la provincia, para pedir la colaboración ciudadana y seguir avanzando en la investigación oncológica y reforzar la atención integral a los pacientes y sus familias.

Bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, la campaña de este año pone el foco en el valor de detenerse frente a una hucha o mesa de la Asociación, un gesto que, aunque parezca pequeño, activa un movimiento colectivo que, según la asociación, es capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.

La AECC recuerda que se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida, por lo que mantiene como meta alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030.

Más de 200 mesas por toda la provincia

En total, la entidad ha instalado 231 mesas en la provincia de Málaga, de las que 60 se encuentran en la capital, y ha movilizado a más de 500 voluntarios y colaboradores que atenderán a todas las personas que quieran sumarse a la causa aportando sus donativos, a través de huchas físicas, TVP, dispositivos móviles o a través de la hucha digital. En la cuestación del año pasado, la AECC recaudó casi 100.000 euros en la provincia de Málaga.

Las mesas se han repartido por lugares céntricos y de gran afluencia, como centros comerciales, hospitales, cofradías y principales calles y plazas. La mesa principal se ha situado en la Plaza de la Constitución, con la colaboración de la Armada. “Para nosotros es una alegría estar un año más”, ha señalado Pablo Murga, comandante naval de Málaga.

Varias huchas de la AECC para el día de la Cuestación. / L.O.

“El cáncer es el mayor problema sociosanitario del país”, ha recordado Juan Carlos Martín, presidente de la Asociación en Málaga, que ha destacado la importancia de esta jornada para seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad y la labor fundamental de los voluntarios: “Gracias a su trabajo y a su esfuerzo van a hacer llegar el mensaje a toda la población”.

Dónde se destina la recaudación

La recaudación se destina a dos grandes objetivos: impulsar la investigación oncológica y reforzar la atención integral a pacientes y familiares. En Málaga, según ha recordado Martín, la AECC financia actualmente 15 proyectos de investigación con un presupuesto superior a 1,9 millones de euros. Solo en 2025, la entidad destinó más de 810.000 euros a la investigación, una cifra que se acerca a los tres millones en los últimos cinco años.

“No solamente nos quedamos en la investigación”, ha insistido el presidente de la AECC en Málaga. “Queremos acompañar al paciente y a su familia durante todo el proceso de la enfermedad, proporcionándole apoyo psicológico, emocional y apoyo social. Es decir, que hoy el pequeño gesto de pararse y colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer tiene una repercusión muy importante el día de mañana”, ha concluido.

Mariluz Aguilar-Galindo, una de las voluntarias de la AECC que participa en el día de la Cuestación. / A.T.

La jornada ha contado también con la presencia de Melissa García Caballero, profesora e investigadora de la Universidad de Málaga y de IBIMA Plataforma BIONAND. Su grupo trabaja en el estudio del microambiente tumoral, es decir, el conjunto heterogéneo de células que componen el tumor y que pueden influir en su evolución.

La investigadora ha explicado que también están muy enfocados al estudio de la metástasis y a la búsqueda de nuevas estrategias frente al cáncer, “intentando generar nuevas combinaciones terapéuticas”.

Apoyo de las administraciones públicas

El día de la Cuestación ha tenido también el respaldo de las administraciones públicas, cuyos representantes se han acercado durante la mañana a la mesa instalada en la Plaza de la Constitución. El diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha felicitado a la AECC por la labor que desarrollan en toda la provincia: “Si no existieran habría que inventarlos y, por tanto, hay que darle las gracias”.

Desde el Ayuntamiento de Málaga, la concejala de Participación Ciudadana y Acción Exterior, Mar Torres, ha destacado también la labor que la AECC realiza durante todo el año con pacientes y familias, así como en materia de prevención y de búsqueda de fondos para la investigación. “La Asociación Española Contra el Cáncer viene trabajando los 365 días del año en una gran labor”, ha afirmado. Además, ha animado a los malagueños a colaborar y aportar su granito de arena: “Haciendo un pequeño gesto vamos a lograr una gran causa”.

Hábitos de vida saludable

Por su parte, el delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha defendido que la lucha contra el cáncer no corresponde solo al ámbito sanitario, sino también a la sociedad, que tiene un papel activo a la hora de prevenirlo. Bautista ha insistido en la importancia de los hábitos de vida saludables, la prevención, el ejercicio físico y la reducción de factores de riesgo como el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo o el estrés.

También ha señalado que la apuesta de la Junta por la lucha contra el cáncer es “brutal” e “histórica”. En este sentido, ha recordado que Andalucía es la tercera comunidad autónoma de España con más proyectos de investigación y ha asegurado que continuarán trabajando para “seguir implementando los cribados de todo tipo”.

Por último, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado las tres grandes líneas de trabajo de la entidad: atención a los pacientes, prevención e investigación “para cada día tener más herramientas y más armas científicas para afrontar esta enfermedad y atacarla”. “La letalidad del cáncer ha bajado bastante en España, pero tenemos que seguir trabajando ante una enfermedad que es una de las causas de muerte principales en nuestro país”, ha concluido.