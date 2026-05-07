Málaga sigue creciendo y alcanza su máximo histórico, superando los 1,8 millones de habitantes

La provincia de Málaga alcanza su máximo histórico de población y supera ya los 1,8 millones de habitantes, con 1.813.818 residentes a 1 de abril de 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone 1.178 habitantes más que a comienzos de año, cuando se contabilizaban 1.812.640 personas.

Y confirma también el crecimiento interanual de la provincia: respecto al 1 de abril de 2025, Málaga suma 18.173 vecinos más, un incremento del 1,01%. La evolución es aún más acusada si se compara con 2023, cuando la población era de 1.759.625 habitantes, lo que representa un aumento de 54.193 personas, un 3,08% más. Del total actual, 1.455.957 residentes son españoles y 357.861 extranjeros, que ya representan cerca del 20% de la población provincial.

¿Y de dónde proceden estos extranjeros? Pues bien, la nacionalidad colombiana (970 personas) es la que más crece en llegadas a la provincia de Málaga, seguida de la marroquí (850) y, en tercer lugar, la paraguaya (520)

En cuanto a las salidas, las nacionalidades que más se marchan son, principalmente, la marroquí (410), seguida de la colombiana (280) y la de Reino Unido (260). Esta última viene siendo habitual en este ranking, en una tendencia vinculada a los efectos del Brexit.

Una población con falta de niños

La mayoría de la población malagueña se concentra en las edades adultas, especialmente entre los 40 y los 59 años, franja que suma 570.519 habitantes. Dentro de este grupo, la década más numerosa es la de 40 a 49 años, con 286.248 personas, seguida muy de cerca por la de 50 a 59 años, con 284.271.

Estos datos vuelven a reflejar la crisis de natalidad y el progresivo envejecimiento de la población. Casi el 31,45% de los habitantes de Málaga tiene entre 40 y 59 años, mientras que los menores de 10 años representan solo el 7,87% del total provincial.

La nacionalidades que más crecen en Málaga son la colombiana, seguida de la marroquí y la paraguaya. / La Opinión

Andalucía crece

Por provincias, Sevilla se sitúa como la más poblada de Andalucía y supera por primera vez los dos millones de habitantes, con 2.000.510 residentes. Le siguen Málaga, con 1.813.818 habitantes, y Cádiz, con 1.267.198.

El ranking provincial queda así: Sevilla, con 2.000.510 habitantes; Málaga, con 1.813.818; Cádiz, con 1.267.198; Granada, con 957.082; Almería, con 785.914; Córdoba, con 772.081; Jaén, con 619.638; y Huelva, con 542.240.

Máximo histórico en España

La población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre del año y se situó en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 10.154.722 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta 7.346.414. La población de nacionalidad española creció en 2.839.

Migraciones exteriores

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el primer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 38.600 llegadas a España), la marroquí (25.700) y la venezolana (21.200).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (con 11.700 salidas), la colombiana (11.200), la venezolana y la rumana (ambas con 5.100).