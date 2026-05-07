Málaga, suspensa en calidad del aire: ningún colegio cumple con los límites recomendados

Ir al colegio en Málaga significa estar expuesto a aire nocivo. Así lo certifican desde Ecologistas en Acción, tras realizar un análisis de los niveles de dióxido de nitrógeno en las inmediaciones de siete centros de la capital. En el estudio se concluyó que ninguno de ellos cumplía los estándares de calidad fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

Para realizar el análisis se seleccionaron siete centros de educación primaria y secundaria, tanto en vías con alta densidad de tráfico como en zonas con media y baja exposición a los contaminantes emitidos por los vehículos. Para verificar y calibrar los resultados, también se instalaron dispositivos junto a las estaciones oficiales de referencia de la Red de Calidad del Aire de la Junta de Andalucía, como en la avenida de Juan XXIII.

Todos los centros superan los límites de la OMS

Tras estudiar los resultados obtenidos, se observó que ninguno de los entornos escolares cumple con los estándares de calidad del aire establecidos por la OMS, cuyo límite es de 10 μg/m3 de NO2 (dióxido de nitrógeno) anual. Esto implica que los alumnos de los centros analizados estén expuestos diariamente a un aire nocivo que supone un riesgo directo para su salud.

En todos los centros se superaba la cifra de la OMS, con un 75% de los centros situándose por encima de los 20 μg/m3 de NO2 anuales. Este límite fue también propuesto en la Directiva de Calidad del Aire aprobada en octubre de 2024, que entra en vigor en 2026 y que debe adaptarse a la legislación de todos los países de la UE antes de 2030.

Institutos con más nivel de nitrógeno

Entre los centros analizados destacan el IES Juan Ramón Jiménez y el IES Puerta Oscura, que registran niveles de 27,7 y 25 μg/m³ respectivamente. Estos datos resultan especialmente reseñables por no estar ubicados en zonas formalmente catalogadas como de altas emisiones, lo que sugiere que el tráfico local y la configuración urbana inmediata pueden ser suficientes para degradar la calidad del aire hasta niveles nocivos.

Por otro lado, la investigación evidencia una cierta disparidad territorial. Mientras que en centros como el CPC La Asunción los niveles son de 10,8 μg/m³, en otros institutos las concentraciones se pueden multiplicar por dos. Esa brecha expone la necesidad de aplicar medidas de reducción del tráfico y de mejora ambiental en todos los entornos escolares, siempre desde una perspectiva de justicia social, con independencia de que estén o no incluidos en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

¿Por qué es nocivo el dióxido de nitrógeno?

El dióxido de nitrógeno es un gas contaminante generado fundamentalmente por los motores de combustión de los vehículos que resulta especialmente agresivo para la infancia y afecta de una manera u otra según las dosis a las que se expongan.

A altas dosis, es irritante de vías respiratorias y ojos, mientras que a niveles moderados está relacionado con el desarrollo de bronquitis aguda o crónica.

La exposición a niveles por debajo de los límites legales permitidos también tiene efectos sobre la salud de las personas, especialmente sobre la población más vulnerable, como el aumento de la reactividad bronquial en asmáticos, la disminución de la función pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el aumento del riesgo de infecciones respiratorias en niños y niñas en edad infantil.

Por eso, la OMS recomienda en la actualidad unos niveles de este contaminante muy por debajo (una cuarta parte) de los límites permitidos en la legislación vigente.

Además, en presencia de luz solar, el dióxido de nitrógeno contribuye a la formación de ozono en la troposfera (la capa inferior de la atmósfera), que a su vez es otro gas contaminante con graves efectos para la salud, el medio ambiente e incluso el patrimonio histórico, por lo que la contaminación lumínica contribuye a que estos niveles de contaminación no desciendan como deberían durante la noche.

Medidas para reducitr la contaminación

Ecologistas en Acción Ciudad de Málaga expone una serie de recomendaciones para reducir la contaminación en las vías perimetrales en los centros escolares, tales como: