Crisis de la vivienda
Málaga volverá a salir a la calle por la crisis de la vivienda el próximo 27 de junio
La manifestación viene a denunciar la crisis habitacional que atraviesa la provincia malagueña, la precariedad y el modelo de ciudad que "nos echa de nuestros barrios"
Málaga volverá a echarse a la calle en una gran manifestación para denunciar la crisis de la vivienda. Será el próximo 27 de junio, a las 11:30 horas, desde la Plaza de la Merced, bajo el lema: “Ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos”.
Se trata de la cuarta protesta por la vivienda en Málaga en los dos últimos años. La última fue el pasado 5 de abril de 2025.
La convocatoria vuelve a reclamar una "Málaga para vivir" y denuncia los precios abusivos del alquiler, "la precariedad y la destrucción del territorio; contra un modelo de ciudad que especula con nuestras casas y nos echa de nuestros barrios"
La manifestación por la vivienda no se limitará a la capital. Los organizadores también hacen un llamamiento a otras ciudades y pueblos de Málaga, Andalucía y del resto del territorio estatal para multiplicar las protestas y coordinar las luchas.
De forma paralela, ese 27J habrá una ola de movilizaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz. Desde la organización piden a los malagueños volver a salir a la calle: “Hace falta ya una huelga general por la vivienda”, indican.
Asambleas de barrio en Málaga
En las próximas semanas, y de cara a esta manifestación por la vivienda en Málaga, se llevarán a cabo varias asambleas de barrio y jornadas de debate:
- Jueves 14 de mayo, 19:00 horas – Plaza de la Biznaga, Cruz de Humilladero.
- Jueves 21 de mayo, 19:00 horas – Playa de El Palo, junto a las letras.
- Jueves 28 de mayo, 19:00 horas – Parque de Huelin, junto a la Farola
Precios del alquiler al alza
Según el informe mensual de pisos.com, Málaga registró en enero un precio medio del alquiler de 14,37 euros por metro cuadrado, lo que la sitúa como la quinta provincia más cara de España para alquilar vivienda. En términos interanuales, el precio en la provincia creció un 7,61%.
Desde la organización denuncian que esta situación se traduce en una media de 1.200 euros mensuales de alquiler, una cifra difícilmente asumible para buena parte de la población inquilina.
Señalan, además, que este encarecimiento no va acompañado de subidas salariales sustanciales, sino que se produce en un contexto marcado por un mercado laboral precarizado, con horarios difíciles, condiciones inaceptables y una relación entre renta y salario que, según advierten, condena a muchas personas a la inestabilidad e incluso al riesgo de desahucio.
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