El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios

Puestos de cerámica, artesanía, moda, decoración y complementos en pleno Centro de Málaga. Es lo que se podrá visitar este domingo en el Soho Mercado Urbano, un evento que contará con más de medio centenar de artistas que ofrecerán sus creaciones originales y únicas, además de talleres de arcilla y lana.

El Soho Mercado Urbano es un mercadillo artesanal que se celebra el cuarto domingo de cada mes. Sin embargo, este domingo se llevará a cabo una edición extraordinaria que llenará el barrio malagueño de las artes de cultura, ocio y creatividad.

Una edición extraordinaria en el barrio de las artes de Málaga

De ese modo, los asistentes podrán visitar distintos expositores de moda, decoración, complementos y artesanía, además de poder contemplar cómo los propios artesanos, creadores, diseñadores y productores locales llevan a cabo sus obras.

Pero los visitantes no solo podrán adquirir los productos más originales y únicos, sino que también podrán realizar sus propias creaciones ellos mismos a través de los distintos talleres que se celebrarán en el lugar.

Talleres de lana y arcilla para todos los públicos

De ese modo, el Soho Mercado Urbano contará con un taller de lana en vivo realizado por la artesana María Dolores Carmona, al frente del proyecto Wooly World.

Con esta actividad, conocerán la lana desde su origen, aprenderán a trabajar con herramientas artesanales y crearán su propio jabón envuelto y decorado con lana natural.

Actividades sin reserva previa y con materiales incluidos

Durante la jornada también se impartirá otro taller de arcilla dirigido al público infantil y desarrollado por las artesanas Pilar y Sonia, responsables del negocio 'Las Mil y Una Hammas'.

"No necesitas experiencia", aseguran desde la organización sobre estos talleres que se celebrarán durante toda la jornada y a los que es posible inscribirse en cualquier momento, sin necesidad de reserva previa y con los materiales ya incluidos.

Puestos solidarios y horario del mercadillo

Asimismo, el mercadillo acogerá puestos solidarios de Intermón Oxfam, la Asociación Mercader, la Fundación AFIM Málaga y Hogar Abierto cuyos beneficios irán destinados a sus programas.

Todo ello se podrá disfrutar en esta sesión extraordinaria del Soho Mercado Urbano de 11.00 a 19.00 horas en la calle Tomás Heredia.