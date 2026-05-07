Inversión sanitaria
Navarro destaca en Nerja las actuaciones de Moreno en sanidad que el PSOE había «ignorado»
«Defender la sanidad pública es también invertir 362 millones en actuaciones guardadas en un cajón por el PSOE», asegura la presidenta del PP malagueño
EP
La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, subrayó el jueves la inversión sanitaria en la provincia malagueña y en el conjunto de Andalucía por parte del Gobierno de Juanma Moreno y recalcó que «defender la sanidad pública es también invertir más de 362 millones de euros en siete años en infraestructuras sanitarias que habían sido absolutamente ignoradas y guardadas en un cajón durante demasiado tiempo» por los gobiernos socialistas en la Junta.
En Nerja, junto al alcalde, José Alberto Armijo, y la candidata a las elecciones andaluzas Sandra Extremera, Navarro hizo hincapié en que las «verdaderas apuestas por los servicios públicos se demuestran con hechos y con inversiones», como ha ocurrido con el Gobierno de Juanma Moreno para avanzar en los equipamientos sanitarios necesarios para la provincia.
En este sentido, explicó que el 90% de los centros de salud e infraestructuras sanitarias malagueñas «han experimentado mejoras, ampliaciones, reformas o nuevas actuaciones», de manera que la red sanitaria provincial se ha adaptado «a las nuevas necesidades de la población tras años de abandono por parte de los gobiernos socialistas».
La dirigente provincial incidió en que defender la sanidad pública «es invertir en proyectos reales, como el nuevo centro de salud del municipio nerjeño», una infraestructura que, dijo, «era una demanda histórica de décadas» de los vecinos y que «ha sido posible gracias al compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno».
La presidenta del PP malagueño manifestó que Nerja es «una de las grandes prioridades» tanto para el PP de Málaga como para las administraciones gobernadas por la formación y recalcó la evolución y transformación del municipio «de la mano de José Alberto Armijo y sus distintos equipos» y con el respaldo de la Diputación de Málaga y de la Junta de Andalucía.
Navarro mostró su satisfacción por el avance de las obras del nuevo centro de salud, que contará con una inversión de diez millones de euros y dispondrá de 77 profesionales sanitarios para atender a la población del municipio. «Queda muy poco para culminar la ejecución, dotar el centro de equipamiento y personal y proceder a su apertura; un momento que será histórico para Nerja y los nerjeños», finalizó.
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