¡Provocad a Juanma!

Hay muchas formas de ser expresidente del Gobierno. Zapatero ha elegido ser animador de mítines y levantador de ánimos. Ya desde aquel legendario: «No estamos tan mal» con el que arrancó el congreso que lo entronaría frente a Bono como secretario general, se distingue por su optimismo. Rebeca Torró, la secretaria de Organización, a la derecha, protagoniza estos días un simpático vídeo en el que habla por teléfono con Zapatero y éste le pide, ponme un mitin, ponme un mitin. No para.

Los psicólogos consideran que la improvisación es una herramienta valiosa para el desarrollo personal que potencia la creatividad, la flexibilidad mental y la adaptación a situaciones novedosas. Pero claro, no se debe abusar de ella porque la preparación reduce el miedo al error y da seguridad. Tranquilos que no les voy a dar una turra psicológica o de autoayuda. Vamos a ir al grano que ya nos advirtieron en Primera Plana que nadie llega al segundo párrafo. ¿Se acuerdan, no? El director veterano de colmillos retorcidos bramando que insta a su reportero estrella a que se dé prisa en enviar la crónica mientras éste teclea a toda mecha.

Improvisar: Juanma Moreno ha prometido una Ley de Regadío Sostenible en una visita a la costa tropical granadina. Tal cosa no figura en su programa electoral, en el programa del PP. No sabemos si fue un repente, una estrategia calculada, un as en la manga. Un as húmedo y pertinente aunque lo pertinente a veces pueda tener trazas de estrambótico. Será curioso ver si a partir de ahora asistimos a más improvisaciones (si hoy es jueves esto es Bollullos) o si no se sale del guion. Tiene que ser complicado para el candidato del PP lograr titulares (foco ya logra) y que ese titular no moleste a Vox, por si acaso, no moleste a la izquierda, no vaya a movilizarla, no moleste al PSOE, no vaya a ser que Montero logre refriega de tú a tú.

ABASCAL, EN EL FEUDO DEL PSOE A DAR LECCIONES DE HISTORIA | En Dos Hermanas, el líder de Vox ensalzó a los castellanos que echaron «a los moros» y apeló a una Andalucía «que no es la de Blas Infante». No faltaron aplausos, aunque no hubo abarrotamiento del espacio. / Agencias

A ratos, la campaña, como en el debate de TVE, está consistiendo en picar, provocar, lancear a Juanma Moreno por ver si entra al trapo y se logra un cuerpo a cuerpo que revitalice y realce al opositor. La campaña de Moreno es un test sobre sus nervios. Una prueba a su templanza. Tampoco sabemos hasta qué punto le convienen los aterrizajes de Feijóo, que vendrá a hablar de su libro, los Ábalos, lo malo que es Sánchez y otros éxitos de su repertorio.

Improvisar. Otros candidatos lo hacen a su manera. Antonio Maíllo ha improvisado etapa vital: poco menos que estaba en su instituto tan tranquilo dando clases y sin embargo, pese a impartir latín, no pudo declinar la llamada de IU, que debe ser cavernosa e intimidante. No hay marxista que resista la llamada del marxismo. Y hala, a improvisar: de tener que decidir cada día qué bocadillo toma en el recreo y cómo hacerles simpáticos Cicerón a los chavales del TikTok a embarcar su vida en mítines, reuniones, campaña y líos orgánicos.

Lo de María Jesús Montero sin embargo no fue ninguna improvisación. Fue un plan de Pedro Sánchez para enviarla a Andalucía. No hay que ser psicólogo para barruntar que ella no quería. Habría que ver cómo fue la primera conversación en la que Sánchez le expuso los planes que tenía para ella. Que quizás le contestó: «Sí, Pedro, ya si eso». La estrategia, la planificación, era enviar ministros a las guerras regionales donde van más o menos estrellándose. Ahí está Pilar Alegría, que de dar ruedas de prensa en Moncloa y salir en los telediarios ha pasado a hacerse vídeos artesanales con un paisano de Calatayud que tiene una explotación ganadera por ver de dar sensación de cercanía y apego al terruño. Pareciendo todo natural, espontáneo. Nada fastidioso.