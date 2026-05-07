Parque Tecnológico
El PTA de Málaga premiará con parking gratis y reservado durante un mes a los conductores más activos de su app para compartir coche
La aplicación Málaga TechPark Conecta ya cuenta con más de 600 usuarios de 130 empresas y roza el centenar de rutas compartidas - También habrá galardones para la compañías más participativas
El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha dado un paso más en su estrategia de movilidad sostenible con la incorporación de un sistema de incentivos en su aplicación Málaga TechPark Conecta para el uso del coche compartido. La actualización de la app introduce un "modelo de recompensas" que reconoce, de forma mensual, a los usuarios más implicados en el uso de la aplicación. Lanzada en el marco del Plan de Movilidad Sostenible, la aplicación ya cuenta con más de 600 usuarios de más de 130 empresas y roza el centenar de rutas compartidas desde su lanzamiento en noviembre de 2025.
En concreto, los ocho perfiles más activos, aquellos que generen y compartan más rutas, recibirán como incentivo el uso de una plaza de aparcamiento gratuita y reservada dentro de Málaga TechPark durante un mes.
"Esta nueva funcionalidad transforma la experiencia de desplazarse al parque, premiando la participación activa de los usuarios y fomentando una cultura de movilidad más eficiente y colaborativa", ha explicado este jueves la tecnópolis malagueña.
El parque dice que la app está creciendo como una "herramienta eficaz" para reducir el tráfico interno, las emisiones y los costes asociados al transporte individual.
Ranking mensual de compañías que más participan
Además, la iniciativa amplía su alcance al conjunto del ecosistema empresarial del parque mediante la creación de un ranking mensual de compañías. Este sistema clasificará a las empresas en función del nivel de participación de sus empleados en la plataforma, otorgando distinciones oro, plata y bronce a las más comprometidas con este modelo de movilidad.
Como elemento de reconocimiento a largo plazo, Málaga TechPark también ha establecido un premio anual dirigido a las empresas con mejor desempeño acumulado, que recibirán un galardón y una placa conmemorativa para sus instalaciones.
El PTA dice que la evolución de la app Málaga TechPark Conecta responde a la necesidad de seguir avanzando en soluciones que no solo optimicen los desplazamientos diarios de los más de 29.000 profesionales del parque, sino que también generen dinámicas de comunidad y corresponsabilidad entre empresas y trabajadores.
Trayectos compatibles al PTA mediante algoritmos inteligentes
Desarrollada por TDconsulting, la plataforma permite a los empleados compartir coche de manera segura y flexible, conectando trayectos compatibles mediante algoritmos inteligentes que tienen en cuenta ubicación, horarios y frecuencia. Entre sus funcionalidades destacan la mensajería interna, la geolocalización de rutas y el seguimiento del impacto ambiental de los desplazamientos.
"Con esta nueva capa de incentivos, Málaga TechPark refuerza su apuesta por un modelo de parque tecnológico y de innovación que va más allá del espacio de trabajo, integrando tecnología, sostenibilidad y calidad de vida en el día a día de su comunidad", apunta el PTA.
La aplicación Málaga TechPark Conecta está disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android y sigue evolucionando como una solución clave dentro del ecosistema de servicios del parque.
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