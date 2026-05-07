El pueblo de Málaga que se ha convertido en uno de los más buscados de España para una escapada en 2026: "Atrae a quien busca autenticidad, artesanía y gastronomía"

Uno de los pueblos españoles más buscados para hacer una escapada en 2026 se encuentra en la provincia de Málaga. Así lo ha asegurado el buscador de alquileres vacacionales Holidu tras analizar el volumen de búsquedas mensuales realizadas por los viajeros a la hora de planear un viaje, un estudio que ha situado a Frigiliana como la tercera localidad más consultada del país.

Para elaborar este ranking, el portal ha analizado los pueblos españoles de menos de 5.000 habitantes que más interés despiertan entre quienes preparan un viaje este año. El resultado ha dejado a Frigiliana como el único destino andaluz dentro de los cinco primeros puestos del listado.

Frigiliana, entre los pueblos más buscados de España para viajar en 2026

Encabezando la clasificación aparecen las localidades cántabras de Comillas y Santillana del Mar, con 4.660 y 3.490 búsquedas mensuales, respectivamente. Justo después se encuentra Frigiliana, que alcanza las 3.380 búsquedas al mes y se coloca en tercera posición.

Frigiliana / La Opinión

"Este ranking revela hacia dónde miran los viajeros esta temporada", ha señalado Holidu, que ha explicado que el resto de los cinco primeros puestos lo completan Albarracín, en Teruel, y San Vicente de la Barquera, en Cantabria.

El único destino andaluz entre los cinco primeros

Para encontrar otra localidad andaluza dentro de este estudio hay que bajar hasta la novena posición, donde aparece Setenil de las Bodegas, en Cádiz, con 2.380 búsquedas al mes.

"Estos son los destinos que despiertan más interés entre los viajeros que planean su próxima desconexión fuera de las grandes ciudades", ha señalado la publicación, que ha querido subrayar que no hace falta acudir a grandes núcleos urbanos para disfrutar de enclaves llenos de belleza, patrimonio, gastronomía y paisajes.

Holidu destaca su autenticidad y su imagen de pueblo blanco

Y entre los favoritos de los viajeros se encuentra Frigiliana, un pueblo blanco de la Axarquía malagueña que ya fue nombrado el pueblo más bonito de 2026 por la revista Viajar y uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

"El sur entra en el podio con Frigiliana, un pueblo blanco de la Axarquía malagueña que parece diseñado para perderse sin rumbo", ha indicado sobre este destino Holidu.

Calles encaladas, macetas y vistas al Mediterráneo

Además, el portal ha asegurado que entre los aspectos que lo convierten en uno de los destinos favoritos del país destacan sus "callejuelas encaladas, los maceteros llenos de geranios y las vistas sobre la costa mediterránea", lo que lo ha llevado a convertirse en "uno de los destinos fotográficos más populares de Andalucía".

"A apenas diez minutos de Nerja pero a años luz del turismo masivo, Frigiliana atrae a quienes buscan autenticidad, artesanía local y una gastronomía donde el aceite, el aguacate y el vino dulce tienen mucho que decir", ha recalcado la publicación sobre esta localidad malagueña, convertida en uno de los enclaves más deseados del país.

Qué ver en Frigiliana más allá de sus calles

Un entorno en el que, además de su laberinto de calles estrechas y empedradas, destacan lugares de interés como las Hoces del Higuerón o edificios como el ingenio azucarero, donde se elabora la famosa miel de caña y que en el pasado fue el Palacio de los Condes de Frigiliana.

Pero los visitantes no solo pueden maravillarse con sus vistas y su patrimonio, sino que Frigiliana también es un destino de exquisita y variada gastronomía, con especial interés en su miel de caña, los frutos subtropicales de sus agricultores y su famoso vino dulce.

Un pueblo con gastronomía propia y cita cultural destacada

Por su parte, entre su oferta cultural se encuentra el Festival de las Tres Culturas, un evento que busca recordar y ensalzar la convivencia en armonía de las culturas judía, musulmana y cristiana que se produjo antaño en el municipio.

Frigiliana / Unsplash

Para ello, se organizan gran variedad de actividades, así como una ruta de la tapa para degustar los platos típicos de la cocina del lugar.