Sonia, 54 años, paciente malagueña de cáncer de mama triple negativo: “Toda mi vida cambió”

El 30 de enero de 2025 es una fecha que Sonia Carbonell, de 54 años, nunca olvidará: “Me enteré que tenía cáncer”. Desde aquel día, su vida cambió por completo y tuvo que emprender un duro camino, que nunca imaginó que le tocaría a ella, y que le trastocó todos sus planes.

“Te para tu vida en seco”, asegura la malagueña, que destaca que su tumor es, además, uno de los más agresivos que hay: cáncer de mama triple negativo. “Toda mi vida cambió”, remarca.

Tuvo que someterse a una mastectomía con linfedema, a quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. “Ha sido un parón en mi vida muy grande”, sostiene.

Con motivo del Día de la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Sonia ha querido compartir su testimonio para dar visibilidad a las personas que atraviesan una enfermedad oncológica y recordar la importancia de la investigación, el acompañamiento y la ayuda psicológica durante todo el proceso.

Dar visibilidad a los pacientes de cáncer

“Estoy aquí para poner voz a la gente que ha pasado una situación como la mía”, explica. A pesar de los nervios y la emoción que le supone hablar de ello, no duda en compartir su historia para concienciar a la ciudadanía y animar a la sociedad malagueña a participar en el día de la Cuestación.

La AECC celebra en Málaga su tradicional día de la Cuestación. / L.O.

Sonia insiste en que cada donativo, cada gesto y cada persona que se detiene unos segundos a colaborar ayuda a que la asociación pueda seguir ofreciendo recursos a los pacientes y sus familias. “Para todo eso necesitamos una ayuda muy grande”, resalta.

Ayuda gratuita para pacientes y familias

En la provincia de Málaga, la AECC ofrece servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, apoyo y acompañamiento de los voluntarios, logopedia, préstamo de material ortoprotésico, programas para dejar de fumar, pisos residencia, nutrición o fisioterapia. Solo durante 2025 atendieron a 2.777 personas a las que se impartieron más de 16.000 sesiones de servicios.

Para Sonia, la Asociación Española Contra el Cáncer ha sido “un pilar fundamental” que le ha acompañado en todo momento. “Me ha acompañado durante toda mi enfermedad, dándome apoyo, dándome cariño, entendiéndome, dándome la forma de no estar sola”, subraya.

La investigación como esperanza

La paciente malagueña también ha querido agradecer el trabajo de los voluntarios, de las instituciones y de todas las personas que colaboran con la AECC. Para ella, ese apoyo no es algo abstracto: se traduce en esperanza para quienes están atravesando un cáncer. “Gracias a esas personas podemos tener una mirada de esperanza”, afirma.

La investigación, asegura, también juega un papel esencial en esa mirada de esperanza. Sonia incide en que invertir en investigación es clave para que los pacientes puedan mirar al futuro con más confianza: “Tenemos que tener mucha investigación para que nosotros podamos seguir teniendo una mirada de esperanza”.

Su mensaje para quienes están pasando ahora por una situación parecida es claro: no rendirse. “Que tengan esperanza y que miren hacia delante”, dice. Pero también recuerda que esa esperanza necesita apoyo colectivo. La lucha contra el cáncer, defiende, no depende solo de los pacientes, sino también de quienes investigan, acompañan, donan y se implican. “Si no tenemos una investigación que nos ayude y no tenemos a gente que nos apoye, va a ser imposible. Esto es un toma y daca”, concluye.