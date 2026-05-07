El subdelegado calma a los malagueños: "No está previsto que ningún vuelo con enfermos del hantavirus haga escala en Málaga"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los malagueños sobre el hantavirus, después de anunciarse el traslado de los contagiados del crucero 'Hondius'. Salas ha afirmado que "en principio, no hay ningún vuelo que haya hecho escala en Málaga ni está previsto que ningún vuelo con enfermos del hantavirus haga escala en Málaga en un futuro cercano".

Sin embargo, ha resaltado que, en el caso de que el aeropuerto de Málaga tuviese que recibir a los enfermos, "está preparado para cualquier eventualidad y está preparado para seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que está haciendo el Gobierno de España, seguir esas indicaciones y, evidentemente, seguir los criterios científicos y epidemiológicos que determinan qué hacer en estos casos".

Por lo tanto, ha pedido confiar "en el sistema, en el Ministerio de Sanidad y en sus indicaciones, en la Organización Mundial de la Salud y los científicos" y, ha incidido, "sobre todo no hacer alarmismo ni poner en duda ni la ciencia ni el sistema, que funciona".

Crítica a la alarma social

"Estamos en los países más seguros del mundo a nivel sanitario", ha sostenido el subdelegado, al tiempo que ha criticado a los políticos que crean alarmismo y generan dudas sobre el sistema.

Por ello, ha incidido en "la mayor confianza en las instituciones científicas y sanitarias". "Ya lo han dicho los científicos, no es un tema que sea preocupante, de hecho brotes como este epidemiológicos hay numerosos en el mundo a diario, lo que pasa que este ha sido un poquito más relevante a nivel mediático por las circunstancias en las que se ha producido, pero evidentemente son brotes que ocurren normalmente y que OMS controla con sus protocolos y en coordinación con las autoridades sanitarias de cada sitio", ha dicho.

"España está más que preparada"

"España está más que preparada para ello, ya lo vimos en la pandemia siendo uno de los países que mejor afrontó esa situación y ahora con esta pequeña situación que ha ocurrido en un barco, que España como siempre ha mostrado su solidaridad y su humanidad ante unas personas que están en un barco que no pueden moverse y ante esa situación de desplazamientos a sus lugares de origen, que como digo no han pasado por Málaga, pero que si pasan se hará con toda la garantía", ha concluido, añadiendo que "tenemos que estar orgullosos de vivir en un país como España, de tener un sistema sanitario público como el español y, sobre todo, con una ciencia y una Organización Mundial de la Salud que vela en situaciones como esta a diario en el mundo".