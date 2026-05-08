ADIF mejorará varios pasos a nivel de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras en la provincia de Málaga

El Ministerio de Transportes, a través de ADIF, ha formalizado un contrato para mejorar varios pasos a nivel de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras a su paso por la provincia de Málaga.

La actuación contempla la renovación de dos pasos a nivel ya existentes y la construcción de uno nuevo en distintos puntos del trazado ferroviario. El contrato incluye tanto la redacción del proyecto técnico como la ejecución posterior de las obras.

La actuación contempla la renovación de dos pasos a nivel ya existentes, así como la construcción de un nuevo paso. El ámbito de actuación corresponde a la línea 420, entre la bifurcación Las Maravillas - Algeciras. La empresa adjudicataria ha sido Ingeniería y Control Ferroviario S.A., por un importe de casi 1,5 millones de euros.

El objetivo principal de estos trabajos es reforzar la seguridad en los cruces entre carretera y vía ferroviaria, modernizando unas instalaciones que forman parte de una de las líneas ferroviarias más importantes para el tráfico de mercancías del sur de España.

Reapertura parcial de la línea de Alta Velocidad a su paso por Álora, donde quedó sepultada por el desplazamiento de un talud de tierra / Álex Zea

Mejora de la seguridad ferroviaria

Los pasos a nivel son puntos especialmente sensibles dentro de la red ferroviaria, ya que en ellos coinciden el paso de trenes y vehículos. Por ello, las actuaciones previstas permitirán actualizar los sistemas de protección y mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

La línea Bobadilla-Algeciras tiene una especial relevancia estratégica debido a su conexión con el puerto de Algeciras, considerado uno de los principales centros logísticos del país. Además del tráfico de mercancías, esta línea también presta servicio ferroviario de pasajeros en distintos municipios del interior de la provincia.

El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), confirma que el contrato ya ha sido adjudicado oficialmente y que las obras podrán iniciarse una vez se completen los trámites previos necesarios.