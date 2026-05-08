Guerra en Oriente
Las dos aerolíneas que operan en Málaga y que no subirán el precio de los billetes este verano: "El precio al que reserves, será al que volarás"
Ante el conflicto de Irán y sus consecuencias en el sector aéreo por la posible falta de queroseno, las compañías han querido lanzar "un mensaje de tranquilidad y confianza a los clientes"
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel continúa su recrudecida escalada bélica, con consecuencias directas en el resto del mundo. Un conflicto que se ha dejado notar durante semanas en el precio de la gasolina y en su fuerte impacto en el sector aéreo europeo.
Desde la Comisión Europea advierten de que las reservas de queroseno en Europa podrían agotarse antes de que termine el mes si la situación se prolonga.
Este conflicto ya ha obligado a varias aerolíneas a cancelar rutas. Además, algunas compañías que operan en Málaga, como Ryanair y Volotea, han anunciado que subirán el precio del billete, incluso aunque ya esté comprado, para adaptarlo al coste del combustible en el mercado.
Sin embargo, en los últimos días compañías como Vueling y easyJet han anunciado que no subirán sus tarifas ni aplicarán recargos adicionales, aunque aumente el coste del combustible.
En un comunicado emitido por la aerolínea española, Vueling lanza "un mensaje de tranquilidad y confianza a los clientes de cara al verano".
En su mensaje, la compañía ha querido aclarar que: "El precio al que reserves tu billete será el precio al que volarás. Te garantizamos que no aplicaremos recargos adicionales, aunque suba el coste del combustible". Además, Vueling asegura que va a operar dentro de lo planificado y que no prevé "interrupciones en el suministro de combustible este verano".
"Este verano contamos con un amplio programa de vuelos a más de 100 destinos, con múltiples opciones de horarios, lo que siempre nos permite ofrecer alternativas ante cualquier improbable ajuste o incidencia en tu plan de vuelo. Y en caso de no encajar, podrás solicitar el reembolso", añaden.
Por su parte, easyJet también se ha unido a esta no subida de precios y ha lanzado el compromiso "Reserva con Confianza" para convencer a los clientes indecisos y garantizarles que sus vacaciones de verano "están aseguradas".
La aerolínea se compromete a que el precio de los vuelos se mantendrá fijo una vez confirmada la reserva, garantizando que los clientes no sufrirán incrementos de tarifas entre el momento de la compra y el vuelo.
Además, easyJet ha confirmado su intención de operar el programa completo en toda su red, en un contexto en el que algunos competidores han cancelado miles de vuelos previstos. Se espera que la compañía transporte a más de 50 millones de pasajeros durante la temporada de verano.
"En caso de que las aerolíneas se vean obligadas a cancelar algún vuelo, los clientes tienen garantizado siempre un vuelo alternativo, un bono o el reembolso completo", indican.
Todos los destinos que no subirán de precio desde Málaga
Vueling conecta Málaga con 15 rutas en verano, entre ellas París-Orly, Londres-Gatwick, Bruselas y Ámsterdam. En el mercado nacional, la compañía opera vuelos desde Málaga a Barcelona, Bilbao, Santiago, Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Ibiza y Las Palmas.
Por su parte, easyJet conecta Málaga con 23 destinos, siendo sus últimas incorporaciones Leeds Bradford, Newcastle, Marrakech, Rabat y Zúrich.
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