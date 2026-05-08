Por Andalucía: «Solo lo público nos cuida sin mirar nuestro bolsillo»

El candidato número 1 de Por Andalucía por Málaga a las elecciones andaluzas, Ernesto Alba, incidió este viernes en que «en Por Andalucía tenemos una convicción: Solo lo público nos cuida sin mirar lo que tenemos en la cartera». «Hoy queremos poner en el centro a los cuidados que sostienen la vida, porque cuando la Junta de Andalucía y Moreno Bonilla no cuida a nuestros mayores, a nuestros niños, a los dependientes, lo que está haciendo es que sean las mujeres las que, al final, tengan que estar haciendo ese trabajo a costa de su tiempo y su propia salud», dijo.

Alba subrayó la necesidad de «un sistema público de cuidados para que las personas para que sean cuidadas y atendidas y que su vida sea mucho más cómoda y mucho más digna, y, también que se cubra y se proteja a las personas o las profesionales cuidadoras con empleo estable y no precarizado».

Incidió en que «el Partido Popular está maltratando a nuestros mayores, a nuestros niños, a nuestros dependientes, está precarizando la educación de cero a tres años y está colapsando el sistema de atención temprana. En Málaga solo hay dos residencias públicas, el sistema de ayuda a domicilio está totalmente privatizado y la atención temprana totalmente colapsada».

El cabeza de lista agregó que «todo está en manos de grandes empresas que terminan precarizando, tanto a los trabajadores como los servicios que se dan a nuestros mayores o a nuestros niños».

Frente a ello, dijo, «crearemos una red pública de residencias y de centros de días para mayores. En segundo lugar, una gestión totalmente pública de la ayuda a domicilio para garantizar un empleo estable a las trabajadoras y un buen servicio a nuestros mayores y dependientes. En tercer lugar, queremos ampliar el sistema de atención temprana y, por último, crear una red de residencias de tiempo libre para que nuestros mayores, de alguna manera, estén bien atendidos».

«Desde esa convicción afrontamos una política de cuidados donde entendemos que Moreno Bonilla está mirando para otro lado. El Partido Popular, dejando que lo que se debería garantizar desde lo público en empresas privadas está generando precariedad y sufrimiento a muchas personas», apostilló.

Agregó que «es la propia calle la que le está contestando a Moreno Bonilla, solamente hay que ver la contestación que está teniendo por parte de las PTIS, de las trabajadoras de cero a tres años, del 112 y de los distintos colectivos y movimientos sociales que han convocado una gran movilización el próximo 27J por la vivienda en Málaga».

«Desde esa convicción y desde esa fuerza de la calle, recogemos sus propuestas y sus denuncias a la Junta de Andalucía para gobernar con contundencia con lo que ya la calle nos está pidiendo», ha concluido.

La número 2 de la candidatura, Micaela Jiménez, criticó que «si hay una asignatura en la que suspende Moreno Bonilla es en cuidados. No hay más que ver cómo tiene el sistema de la dependencia, donde se nos mueren nuestras personas dependientes, sin haber recibido un derecho que le corresponde».