Antonio Sevilla, candidato de Vox por Málaga: "Nosotros lo hemos dicho claro. El que esté ilegal, deportación"

Antonio Sevilla es torremolinense, autónomo "de toda la vida", empresario hostelero y candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Su partido ha salido bien parado de los pactos en Extremadura, donde, tras cuatro meses de intensas negociaciones, han conseguido rascar una vicepresidencia, dos consejerías y una "prioridad nacional" que pretenden imponer en el resto de España. También hay pactos en Aragón, pero no han trascendido detalles. Vox se juega ahora su primer gobierno de coalición en el sur.

El Partido Popular y Vox ya han pactado en Extremadura y Aragón, ¿cree que pueden repetirse en Andalucía?

Lo primero es llegar a las elecciones del 17 de mayo y ver qué dicen los malagueños y los andaluces. Obviamente nosotros cuando vamos a unas elecciones vamos a ganar, esa es la intención. Los pactos ya vendrán conforme a esos resultados.

¿Estarían dispuestos a entrar en el Gobierno con Moreno como presidente?

La actitud de Moreno lo único que pretende es esa comodidad que ha tenido durante estos años, pero no ha resuelto ninguno de los problemas que tienen los malagueños ni los andaluces. Estamos viendo cómo los problemas de vivienda en Málaga, por ejemplo, se mantienen. Moreno quiere su comodidad y lo que nosotros vamos a intentar aplicar en nuestro programa son soluciones a los problemas que realmente tienen todos los andaluces y que el Partido Popular no está resolviendo, por más que esté gobernando.

Es una realidad que los gobiernos de coalición, ya sean de derechas o de izquierdas, suelen desfavorecer y debilitar al partido minoritario en los siguientes comicios. ¿Cree que a su partido podría sucederle dentro de unos años como a Ciudadanos, que cuando gobernó en coalición con el PP en Andalucía allá por 2018 acabó perdiendo todos sus escaños en las elecciones de 2022? ¿Hay miedo?

Nosotros hemos venido a la política a mejorar la vida de los andaluces y de los malagueños. El futuro político nuestro no nos preocupa tanto, nos preocupan esos problemas que tienen los malagueños. Esos problemas que el Partido Socialista, que lleva 37 años gobernando en Andalucía, pues ya vemos el resultado. Pero es que ocho años de gobierno del Partido Popular, tampoco mejoran. Entonces, hablar de puestos o sillones no nos preocupa, nos preocupan los problemas.

El malagueño está hasta las narices de meterse en las plataformas para buscar una casa y no encontrar porque están en unos precios imposibles.

¿Cuál es su plan de vivienda?

El problema de la vivienda es un drama grandísimo. La gente joven no puede acceder a una vivienda y tiene que irse. Las soluciones que vemos por parte del Partido Popular no son claras. El alcalde de Málaga dice que se vayan a otros municipios de fuera de Málaga. Aquí falta vivienda. Estamos hablando de que hay unas peticiones de 15.000 solicitudes de VPO. Y se han dado unas 140. Nosotros las soluciones las hemos planteado encima de la mesa por activa y por pasiva. Es decir, hay que poner suelo a disposición, hay que bajar impuestos y quitar esas trabas burocráticas que tenemos. Y ahora lo que nosotros también pedimos es una prioridad nacional en el acceso a la vivienda. Es decir, una prioridad a todos los malagueños para esas subvenciones y sobre todo una fiscalidad diferenciada de los que vengan extranjeros, que paguen un poco más para poder tener esa VPO. El malagueño está hasta las narices de meterse en las plataformas para buscar una casa y no encontrar porque están en unos precios imposibles. Una media de 1.400 euros para alquilar una habitación, una media de unos 300-400.000 euros para poder comprar una vivienda... Tienen que emplear casi 13 años de su sueldo para poder acceder a una hipoteca. El 50% prácticamente para poder alquilar. Este es el drama que tenemos ahora mismo y que están sufriendo los malagueños.

¿Vox no propone un techo para los empresarios que especulan con el alquiler?

No hay un techo al empresario. El techo precisamente hay que ponérselo a la administración pública, a esos impuestos tan abusivos que están cobrando y que se están financiando muchas administraciones con todo lo que es el tema de la vivienda. Bonificar esos impuestos de transmisiones, de actos jurídicos documentados, bajar ese IVA... Hay muchas soluciones, pero hay que tener voluntad política y está claro que el Partido Popular, tanto de Moreno, como en los ayuntamientos, como cuando ha estado gobernando en el gobierno central, pues no lo ha hecho. Y el Partido Socialista ya ni hablar.

Antonio Sevilla, candidato de Vox por Málaga, durante la entrevista con La Opinión / Marta Qiu

¿Plantea propuestas concretas para Málaga?

Nosotros estamos centrados en los problemas de los malagueños. El segundo punto importante es la sanidad. Estamos viendo y llevamos ya tiempo denunciando esas listas de espera que son vergonzosas. Esas urgencias que están colapsadas. El problema es que el gobierno del Moreno Bonilla, que presume del mayor presupuesto cada año en sanidad y prácticamente en todo, pues no está gestionando los recursos. Entonces, ¿qué soluciones planteamos nosotros? Lo primero es un plan de atención primaria. Y eso hay que reforzarlo con más recursos económicos. Esos excelentes profesionales que tenemos en la sanidad pública andaluza hay que atenderlos bien, hay que pagarlos bien. Eso es básico. Y sobre todo, lo que no podemos es formar nosotros a esos sanitarios y que luego estén pensando en irse a otros países a trabajar porque aquí las condiciones laborales no son acordes. Ahora mismo lo que estamos es exportando mano de obra cualificada e importando gente que necesita esa sanidad de otros países. Se quiera o no, esa inmigración descontrolada que tenemos, toma los recursos que de los malagueños y está colapsando el sistema sanitario.

¿Vox tiene ya una propuesta firme en cuanto a plazos de listas de espera?

Lo que tenemos claro es que lo que hay ahora mismo no funciona. El gobierno de Moreno Bonilla no ha solucionado el gran problema que tenemos en la sanidad. Lo único que se ha dedicado es a gestionar la herencia que dejó el Partido Socialista. Y ahora ha salido el tema del cribado del cáncer de mama. Ahora sale el otro problema del cribado neonatal. Estamos viendo que ahora en campaña se pone a realizar un plan sanitario estupendo que quiere modificar la sanidad. No hay infraestructura. No vale de nada crear hospitales si no tienes profesionales que lo atiendan. Y eso es lo que está pasando.

Entiendo entonces que no hay plazos.

Yo no te puedo decir ahora mismo que vamos a atender en un plazo determinado porque eso hay que estudiarlo cuando estás gestionando. Lo que es una vergüenza es que te trate a los cuatro meses un especialista o tarde cinco meses una operación. Eso es inviable. Tú vas a un centro especializado ahora mismo o a un centro privado y te atienden en horas y en días. Lo que no puede ser es que la sanidad pública ahora mismo te trate en meses. Eso es la auténtica vergüenza.

Entonces, ¿Vox defiende los servicios públicos?

Por supuesto que defendemos lo público. Lo que queremos es precisamente reforzarlo, pero para eso hay que hacer inversión, hay que hacer unos planes y hay que gestionar. No se puede estar 8 años sin haber hecho ningún plan, ninguna gestión. De lo único que se ha preocupado Moreno Bonilla es de gobernar o de gestionar lo que ha recibido del PSOE.

¿La ‘prioridad nacional’ que se ha acordado en Extremadura es aplicable legalmente o es solo un eslogan político?

Nosotros lo hemos dicho claro. El que esté ilegal, deportación. Lo que no se puede es entrar en una casa por la ventana. Hay que llamar y esperar a que te reciban y te abran la puerta. No se puede entrar por la ventana, que es lo que está pasando en España. Y esa es la realidad. Una entrada y un llamamiento, por supuesto, por parte de nuestros representantes políticos. En concreto de Moreno, que tiene un corazón así de ancho [gesticula] y luego tiene sus repercusiones. Esa gente tiene que vivir en algún sitio. Ahí tienes un encarecimiento de la vivienda. Esa gente usa los servicios públicos también. Ahí tienes esos colapsos. Es decir, hay que regular esa inmigración. Lo que no se puede es hacer un llamamiento para que venga aquí toda África.

¿Esa prohibición nacional es legal?

Se están poniendo requisitos y precisamente hay unas elecciones para los legisladores. Tendrán que llegar acuerdos, obviamente, legales. Lo que se ha pedido en esos acuerdos son requisitos básicos. Por ejemplo, tener un arraigo en Málaga. Es decir, llevar empadronado... por lo menos, tener una visión de futuro de que eres malagueño, que quieres a Málaga y te vas a quedar en Málaga. Que hayas estudiado en Málaga, que tengas un futuro aquí. No es dar permiso a todos porque sí.

¿Cuántos años hay que estar empadronado para ser malagueño?

En los pactos se han puesto que lleven empadronados unos 10 años.

En Vox, el líder de masas es Abascal. Aparece, incluso, en el cartel de campaña. Para aquellos que aún no conocen a Antonio Sevilla, ¿podría hacerme un breve perfil de quién es?

Soy autónomo de toda la vida en el sector de la hostelería, del turismo. Un día, aburrido de lo que estamos viendo todos los autónomos decidí dar el paso y presentarme apoyando una opción que defiende todo esto. Di el paso a la política para ayudar a todos los españoles y solucionar este problema que estamos padeciendo todos los malagueños.

¿Qué propone entonces para los autónomos?

Lo que queremos es que no paguen la cuota de autónomos si no llegan al salario mínimo profesional. Es una barbaridad ahora mismo lo que tienen que pagar los autónomos, que están en pérdidas y lo primero que tienen que hacer es contribuir y pagar al Estado cuando tiene peores servicios. El gobierno de Moreno Bonilla ha conseguido el mayor presupuesto de la historia y los peores servicios de la historia. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que nosotros queremos revertir y mejorar.