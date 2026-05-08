Medio Ambiente
Carmela Fernández, presidenta vecinal de Campanillas: "Tiran los escombros al río porque no hay vigilancia. Esto es una viña sin amo"
La Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas denuncia la proliferación de puntos negros con escombros en el distrito todo el año, desde el entorno del río Campanillas y el Guadalhorce hasta el del Centro de Transportes de Mercancías
«Aquí hay muchas pequeñas obras de reforma en las casas y tiran los escombros al río porque no hay vigilancia. Esto es una viña sin amo», resume Carmela Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas.
La Opinión acompañó esta semana a la presidenta vecinal y a Manuel Becerro, vecino de Campanillas, por varios puntos del distrito que son, denuncian, puntos negros: escombreras todo el año.
Río Campanillas
«Desde la presa de Casasola hasta la desembocadura del río Campanillas hay muchos puntos con vertidos, puede haber 13 o 14», calcula Manuel Becerro, que explica que suele hacer muchas rutas a pie por Campanillas y recorre a menudo la zona.
«Esto por lo menos lleva cuatro meses», calcula. Manuel habla de un cerro de basura junto al río Campanillas, aprovechando una discreta pista de tierra que conduce al Tarajal.
«Empezaron tirando juguetes, luego sacos de escombros y más tarde cartones y maderas», explica, al tiempo que recuerda que, con la cercanía del río Campanillas y el Guadalhorce, en la zona abundan los mosquitos; «y encima tenemos escombros y basura», lo que puede hacer que su número aumente, advierte.
Por el camino de acceso a este punto, por cierto, Manuel Becerro muestra un segundo tramo con sacos de escombros.
Las Castañetas
Otro rincón problemático, del que este diario ya informó en agosto del año pasado, es un paso peatonal bajo las vías del AVE, en otro camino de tierra próximo a Las Castañetas.
Si el año pasado había un número apreciable de basuras varias, en mayo de 2026 el aumento es evidente. Para empezar, hay una montaña de neumáticos de gran tamaño; pero también escombros y todo tipo de mobiliario.
«A continuación del túnel, al fondo, está el Guadalhorce y ahí más basura», informa Manuel Becerro, que alerta del riesgo de incendio este verano, y recuerda que los camioneros conocen los mejores horarios para dejar la basura sin testigos.
La presidenta vecinal, Carmela Fernández, subraya que es consciente «de que no se puede poner un policía en cada punto; pero a lo mejor habría sitios donde se podían poner cámaras».
Centro de Transporte de Mercancías
El mayor vertedero de los visitados es el que se encuentra frente al Centro de Transportes de Mercancías, en calle Offenbach. De nuevo, una combinación de muebles, restos de obra, neumáticos y también, aceites usados.
Carmela Fernández ha pedido más control tanto a la Junta como al Ayuntamiento, según sea la zona de su competencia; y ha aprovechado para pedir «puntos limpios» en Campanillas.
Respuesta del Ayuntamiento
La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, respondió ayer a este diario que «los escombros los tiran los incívicos, y entre todos tenemos que denunciar lo que vemos, hacer fotos de los coches y llamar a la policía».
Porras añadió que «Limasam lo que hace es recoger y limpiar mientras otros ensucian y tiran escombros», y apuntó que también hay que identificar las parcelas con basura, «porque si son privadas tendrá que limpiar el dueño».
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