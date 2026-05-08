Carmela Fernández, presidenta vecinal de Campanillas: "Tiran los escombros al río porque no hay vigilancia. Esto es una viña sin amo"

«Aquí hay muchas pequeñas obras de reforma en las casas y tiran los escombros al río porque no hay vigilancia. Esto es una viña sin amo», resume Carmela Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas.

La Opinión acompañó esta semana a la presidenta vecinal y a Manuel Becerro, vecino de Campanillas, por varios puntos del distrito que son, denuncian, puntos negros: escombreras todo el año.

Manuel Becerro muestra sacos de escombros a pocos metros del río Campanillas, esta semana. / A.V.

Río Campanillas

«Desde la presa de Casasola hasta la desembocadura del río Campanillas hay muchos puntos con vertidos, puede haber 13 o 14», calcula Manuel Becerro, que explica que suele hacer muchas rutas a pie por Campanillas y recorre a menudo la zona.

«Esto por lo menos lleva cuatro meses», calcula. Manuel habla de un cerro de basura junto al río Campanillas, aprovechando una discreta pista de tierra que conduce al Tarajal.

Basurero al pie del río Campanillas, esta semana. / A.V.

«Empezaron tirando juguetes, luego sacos de escombros y más tarde cartones y maderas», explica, al tiempo que recuerda que, con la cercanía del río Campanillas y el Guadalhorce, en la zona abundan los mosquitos; «y encima tenemos escombros y basura», lo que puede hacer que su número aumente, advierte.

Por el camino de acceso a este punto, por cierto, Manuel Becerro muestra un segundo tramo con sacos de escombros.

Las Castañetas

Otro rincón problemático, del que este diario ya informó en agosto del año pasado, es un paso peatonal bajo las vías del AVE, en otro camino de tierra próximo a Las Castañetas.

Neumáticos y escombros cerca de Las Catañetas y de las vías del AVE, en el distrito de Campanillas. / A.V.

Si el año pasado había un número apreciable de basuras varias, en mayo de 2026 el aumento es evidente. Para empezar, hay una montaña de neumáticos de gran tamaño; pero también escombros y todo tipo de mobiliario.

«A continuación del túnel, al fondo, está el Guadalhorce y ahí más basura», informa Manuel Becerro, que alerta del riesgo de incendio este verano, y recuerda que los camioneros conocen los mejores horarios para dejar la basura sin testigos.

Interior del paso peatonal de las vías del AVE, en Las Castañetas esta semana, distrito de Campanillas. / A.V.

La presidenta vecinal, Carmela Fernández, subraya que es consciente «de que no se puede poner un policía en cada punto; pero a lo mejor habría sitios donde se podían poner cámaras».

Centro de Transporte de Mercancías

El mayor vertedero de los visitados es el que se encuentra frente al Centro de Transportes de Mercancías, en calle Offenbach. De nuevo, una combinación de muebles, restos de obra, neumáticos y también, aceites usados.

Escombrera a pocos metros del Centro de Transportes de Mercancías, esta semana, en el distrito de Campanillas. / A.V.

Carmela Fernández ha pedido más control tanto a la Junta como al Ayuntamiento, según sea la zona de su competencia; y ha aprovechado para pedir «puntos limpios» en Campanillas.

Otra vista de la escombrera frente al Centro de Transportes de Mercancías, en el distrito de Campanillas. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, respondió ayer a este diario que «los escombros los tiran los incívicos, y entre todos tenemos que denunciar lo que vemos, hacer fotos de los coches y llamar a la policía».

Porras añadió que «Limasam lo que hace es recoger y limpiar mientras otros ensucian y tiran escombros», y apuntó que también hay que identificar las parcelas con basura, «porque si son privadas tendrá que limpiar el dueño».