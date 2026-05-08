El chiringuito de Nerja que lleva medio siglo sirviendo paella y espetos, y en el que se rodó Verano Azul: "Es un clásico que nunca falla"

Junto a una de las playas más bonitas y visitadas de Nerja, la de Burriana, se encuentra un chiringuito con más de medio siglo de historia que se ha convertido en toda una institución de la provincia con sus inmensas paellas, sus espetos y sus pescados frescos. Se trata del Chiringuito Ayo, un negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1969 y que no solo ha acogido en su local a miles de ciudadanos de todos los rincones del planeta, sino que también se convirtió en un plató de ficción con la grabación de la serie 'Verano Azul'.

Situado en el Paseo de Burriana, el Chiringuito Ayo fue durante las largas jornadas de grabación el lugar escogido por el equipo de 'Verano Azul' para reponer fuerzas. Pero al contemplar la singularidad y belleza del entorno, decidieron dar un paso más y rodar allí.

El chiringuito de Nerja que conquistó a 'Verano Azul'

"Antonio Mercero (director de 'Verano Azul') buscaba un chiringuito de playa que estuviera abierto durante todo el año y, al llegar a Nerja y ver mi chiringuito, le encantó, ese fue el inicio de aquel verano para todos", señala al respecto el impulsor y creador del chiringuito, Francisco Ortega Olalla, más conocido como 'Ayo'.

Además, afirma: "Ese verano lo disfruto todo el mundo. Cada tarde esperábamos un nuevo capítulo, que contaban las aventuras y desventuras de Tito, Piraña, Pancho, Quique, Bea y Javi".

De plató de televisión a punto de encuentro de personalidades

Pero este no es el único hito que ha vivido este rincón de la Costa del Sol, sino que por sus mesas han pasado toda clase de actores, cantantes e, incluso, el Premio Nobel Octavio Paz.

Entre las figuras relevantes que se han visto en su local se encuentran, entre otros, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aún era candidato a la secretaría general del PSOE, así como Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, Alberto Ruiz Gallardón y el actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Un negocio familiar que empezó con techo de cañas y arena como suelo

Todos ellos se vieron atraídos por las vistas, la gastronomía y el trato de este negocio que arrancó su andadura en 1969 en un pequeño chiringuito con el techo de cañas y arena de la playa a modo de suelo que se ha acabado convirtiendo en uno de los restaurantes más emblemáticos y reconocidos de la zona.

"Nuestros platos más conocidos son la paella, los espetos y las ensaladas de aguacate. En nuestra carta hay un poco de todo y también mucho cariño", señalan sobre este entorno desde el propio restaurante.

Las paellas a la leña, uno de sus grandes reclamos

Uno de sus mayores tesoros son sus paellas hechas con fuego de leña, que ganaron gran popularidad en sus inicios cuando el reducido tamaño del local no permitía tener una paellera en el interior y 'Ayo' se vio obligado a sacarla al exterior para cocinar sus arroces.

"Los turistas se paraban y se quedaban mirando, haciendo fotos y preguntaban. Yo hablaba con ellos, y poco a poco se convirtió en el día a día", señala.

Paellas desde 11 euros, espetos y pescados frescos

Así, este negocio que hace gala de su ambiente "familiar y cercano" lleva desde 1969 haciendo las mejores paellas de la zona, que se pueden disfrutar desde 11 euros sin reserva previa al servir constantemente sus platos para todo el que lo desee.

Además, este chiringuito cuenta con todo tipo de entrantes desde 4 euros, como gazpacho, cóctel de gambas o ración de queso, además de sus míticos espetos y una amplia variedad de platos de pescado desde 10 euros, como sardinas, boquerones, calamares, lenguado, fritura de pescado, pez espada, gambas al pilpil y rosada.

Carnes y postres en la carta del Chiringuito Ayo

Los amantes de la carne pueden disfrutar de distintos cortes desde 13 euros, como pollo asado, cordero, chuleta de cerdo, steak, escalope, filete de ternera y entrecot de vacuno.

A estos se suman sus postres desde 5 euros, como flan casero, mousse de chocolate, arroz con leche, helado y copas de helado.

Las reseñas destacan sus paellas, sus precios y su atención

"Es una delicia ver en directo cómo hacen esos paellones. La ración es baratita y mucha gente de la playa se acerca para cogerla para llevar", recalcan sobre este restaurante sus propios clientes a través de las reseñas de Google.

Además, aseguran que se trata de un "chiringuito de toda la vida" que ofrece a sus clientes cada jornada "precios muy competitivos, platos muy sabrosos y atención rápida y agradable".

"Es un clásico que nunca falla. Cada vez que vamos a Nerja repetimos", señalan sus clientes sobre este restaurante que abre de lunes a domingo de 9.00 a 19.00 horas.