Cortes de agua y tráfico en Málaga por obras de Emasa la próxima semana

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha informado de las principales actuaciones que Emasa tiene previsto ejecutar durante la próxima semana en la ciudad. Los trabajos podrían provocar afecciones puntuales al suministro de agua y también a la movilidad en algunos puntos.

Una de las intervenciones se llevará a cabo en calle Marruecos, 4, en el distrito Centro. Se trata de unas obras de injerencia previstas para los días 12 y 15 de mayo. Durante su ejecución será necesario cortar al tráfico el tramo de calle Marruecos comprendido entre San Juan Bosco y Montserrat.

La otra actuación anunciada se desarrollará en calle Plaza Mayor, en Churriana, donde Emasa realizará tareas de mantenimiento y conservación de la red de abastecimiento. Estos trabajos obligarán a suspender temporalmente el suministro de agua potable el lunes 11 de mayo, entre las 8.30 y las 12.30 horas.

Además, el Consistorio recuerda que durante la próxima semana podrían acometerse otras actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento, que también podrían generar incidencias en el suministro o en la movilidad. En esos casos, Emasa y el Ayuntamiento irán informando a través de sus canales oficiales.