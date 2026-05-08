Obras
Cortes de agua y tráfico en Málaga por obras de Emasa la próxima semana
Los trabajos afectarán a calle Marruecos, en el Centro, y a calle Plaza Mayor, en Churriana, con incidencias puntuales en la movilidad y el suministro
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha informado de las principales actuaciones que Emasa tiene previsto ejecutar durante la próxima semana en la ciudad. Los trabajos podrían provocar afecciones puntuales al suministro de agua y también a la movilidad en algunos puntos.
Una de las intervenciones se llevará a cabo en calle Marruecos, 4, en el distrito Centro. Se trata de unas obras de injerencia previstas para los días 12 y 15 de mayo. Durante su ejecución será necesario cortar al tráfico el tramo de calle Marruecos comprendido entre San Juan Bosco y Montserrat.
La otra actuación anunciada se desarrollará en calle Plaza Mayor, en Churriana, donde Emasa realizará tareas de mantenimiento y conservación de la red de abastecimiento. Estos trabajos obligarán a suspender temporalmente el suministro de agua potable el lunes 11 de mayo, entre las 8.30 y las 12.30 horas.
Además, el Consistorio recuerda que durante la próxima semana podrían acometerse otras actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento, que también podrían generar incidencias en el suministro o en la movilidad. En esos casos, Emasa y el Ayuntamiento irán informando a través de sus canales oficiales.
- El pueblo blanco de Málaga que celebra este fin de semana su 'Día de la Miel de Caña' con degustaciones, mercadillo y conciertos gratuitos
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo