Movilidad
Estos son los cortes de tráfico que afectarán a Málaga este fin de semana
Dos salidas procesionales y la instalación de una grúa afectarán a la movilidad durante la tarde del sábado y la mañana del domingo
Dos salidas procesionales y la instalación de una grúa afectarán a la movilidad el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Así lo informa desde el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, que ha detallado las zonas en las que el tráfico se verá restringido.
Sábado 9 de mayo: dos procesiones
A partir de las 17.00 horas, la procesión de Nuestra Señora de Fátima recorrerá las calles de Málaga. En concreto, el itinerario que seguirá es: avenida de Fátima, Francisco Monje, Malasaña, Doctor Gálvez Ginachero, plaza Hospital Civil, escalinata Hospital Civil, avenida Barcelona, La Regente, Sevilla, Trinidad, San Pablo, plaza San Pablo, Zamorano, Tiro, Feijóo, plaza Aurora, Trinidad, Malasaña, Francisco Monje y avenida de Fátima.
Una segunda procesión, la Divina Pastora, saldrá a partir de las 18.30 horas, con el siguiente recorrido: plaza Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, San Jorge, Empecinado, plaza Capuchinos, carrera Capuchinos, Dos Aceras, Guerrero, Gaona, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Alderete, Tizo, Capuchinos y plaza de Capuchinos.
Domingo 10 de mayo: obras en Pasillo Santa Isabel
El domingo se ejecutarán trabajos de instalación de una grúa en Pasillo Santa Isabel. Por ello, en horario de 8.00 a 16.00 horas, se cortará el tráfico de vehículos y el acceso a peatones en el tramo comprendido entre las calles Cisneros y Puerta Nueva.
- El pueblo blanco de Málaga que celebra este fin de semana su 'Día de la Miel de Caña' con degustaciones, mercadillo y conciertos gratuitos
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo