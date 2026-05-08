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Movilidad

Estos son los cortes de tráfico que afectarán a Málaga este fin de semana

Dos salidas procesionales y la instalación de una grúa afectarán a la movilidad durante la tarde del sábado y la mañana del domingo

Traslado de la Virgen de Fátima y la Virgen de las Mercedes (El Tarajal) hacia sus altares por la festividad del Corpus en Málaga

Traslado de la Virgen de Fátima y la Virgen de las Mercedes (El Tarajal) hacia sus altares por la festividad del Corpus en Málaga / Eduardo Nieto

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Dos salidas procesionales y la instalación de una grúa afectarán a la movilidad el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Así lo informa desde el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, que ha detallado las zonas en las que el tráfico se verá restringido.

Sábado 9 de mayo: dos procesiones

A partir de las 17.00 horas, la procesión de Nuestra Señora de Fátima recorrerá las calles de Málaga. En concreto, el itinerario que seguirá es: avenida de Fátima, Francisco Monje, Malasaña, Doctor Gálvez Ginachero, plaza Hospital Civil, escalinata Hospital Civil, avenida Barcelona, La Regente, Sevilla, Trinidad, San Pablo, plaza San Pablo, Zamorano, Tiro, Feijóo, plaza Aurora, Trinidad, Malasaña, Francisco Monje y avenida de Fátima.

Una segunda procesión, la Divina Pastora, saldrá a partir de las 18.30 horas, con el siguiente recorrido: plaza Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, San Jorge, Empecinado, plaza Capuchinos, carrera Capuchinos, Dos Aceras, Guerrero, Gaona, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Alderete, Tizo, Capuchinos y plaza de Capuchinos.

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Domingo 10 de mayo: obras en Pasillo Santa Isabel

El domingo se ejecutarán trabajos de instalación de una grúa en Pasillo Santa Isabel. Por ello, en horario de 8.00 a 16.00 horas, se cortará el tráfico de vehículos y el acceso a peatones en el tramo comprendido entre las calles Cisneros y Puerta Nueva.

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