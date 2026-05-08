La Fundación Cotec elabora un mapa nacional de agentes de I+D que identifica 86 organismos en Málaga

La Fundación Cotec y la consultora tecnológica Inetum han presentado el Mapa de Agentes del Sistema de I+D del Sector Digital en España, una iniciativa interactiva, disponible en la web de Cotec, que quiere ofrecer una radiografía del ecosistema de I+D nacional y que ha identificado, en una primera instancia, a 3.630 organismos y entidades a nivel nacional usando una taxonomía de parámetros europea. A nivel provincial, Málaga aparece la octava del listado con 86 entidades que responden a los criterios seleccionados (un 2,37% del total nacional).

Las primeras plazas del ranking corresponden, de forma destacada, a Madrid (1.112, con un 30% de cuota) y Barcelona (717, otro 19,75%), junto a Valencia (222, un 6,11%), Vizcaya (157, un 4,32%), Sevilla (104, un 2,86%), Zaragoza (98, un 2,70%) y Guipúzcoa (95, un 2,62%).

El análisis detalla que, en el caso de Málaga, casi un 60% de las entidades presentes se enmarcan en el ámbito de la información y la comunicación, seguido del ámbito de las actividades profesionales, científicas y técnicas (17,4%). En el listado aparecen entidades como el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) o la Universidad de Málaga (UMA).

La Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA, en la ampliación del campus de Teatinos. / La Opinión

Debate sobre la soberanía digital de Europa

Esta nueva herramienta está alineada con taxonomías europeas, lo que facilita la comparación internacional y contribuye al debate sobre la soberanía tecnológica en Europa. «La capacidad de generar análisis periódicos permitirá detectar cambios en el tejido innovador, anticipar tendencias y orientar políticas públicas e inversiones privadas», comentaron sus impulsores.

La presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, ha subrayado durante la presentación en Madrid el valor estratégico de la iniciativa y el papel de la inteligencia artificial: «Lo que no se mide, difícilmente se puede transformar. La soberanía tecnológica empieza por saber qué tenemos», ha afirmado.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, señaló la importancia de iniciativas de este tipo. «Colaboración, evidencia y ambición son los principios en los que apoyarse para construir un ecosistema innovador más fuerte, conectado y competitivo. Una herramienta que va en la línea de lo trabajado desde el gobierno de España, y desde nuestro Ministerio que ha ejecutado el 98% de los Fondos europeos del Plan de Recuperación, y que ha puesto en marcha Estrategias en el ámbito de la IA, las tecnologías cuánticas y las tecnologías Deep Tech», ha afirmado.

Un mapa elaborado con sistemas de IA multiagente

«La herramienta combina tecnologías avanzadas, como sistemas de IA multiagente, con supervisión humana experta, para garantizar el rigor de los resultados sin renunciar a la escalabilidad. Este enfoque ‘evidence-first’ permite priorizar datos objetivos frente a valoraciones subjetivas y construir un sistema auditable que documenta cada conclusión con fuentes verificadas», han explicado los promotores del Mapa de Agentes del Sistema de I+D.