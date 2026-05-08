El crecimiento turístico de Ardales, con eje en los rastros neandertales de su Cueva

Presume la localidad malagueña de Ardales de encontrarse justo en el eje geográfico que, con unos 50 kilómetros a cada destino, nos permite ir por carretera en una hora a Málaga capital, Marbella, Ronda y Antequera. Esas distancias a cuatro de los municipios más visitados de Andalucía y la importancia de las pinturas neandertales de la también conocida como Cueva de Doña Trinidad Grund han disparado en los últimos meses el interés turístico de un enclave no sólo conocido por ser puerta principal al Caminito del Rey.

El experto en prehistoria y conservador de la cavidad de Ardales durante más de cuatro décadas, Pedro Cantalejo, dio a conocer este jueves numerosas pistas sobre la presencia de los neandertales en la actual provincia de Málaga. Recientemente él mismo se ha encargado de recopilar en el libro ‘Málaga Neandertal’ los estudios de hasta una veintena de investigadores internacionales.

En esta publicación se subraya la importancia que en el contexto global alberga esta gruta dentro de los orígenes del arte rupestre paleolítico en suelo europeo. Recordó que en 2018 se publicaba en la revista científica Science que en la Cueva de Ardales «se han fechado pinturas rojas realizadas hace 65.000 años». Y desde entonces, en el ámbito de una importante discusión científica sobre dicha datación, los equipos de investigadores malagueños han podido realizar comprobaciones paralelas para la verificación de la referida publicación.

Horarios para visitar la parroquia en Ardales

Lo cierto es que en este inicio de mayo la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Ardales ha habido días en los que ha recibido en horario matinal a casi un centenar de turistas. El Ayuntamiento incide en que la catalogación del pueblo como municipio turístico, con el aliciente de ser también acceso directo a los tres grandes embalses del Guadalhorce, ha fomentado que muchas agencias lo incluyan en sus rutas para cruceristas o visitantes en general.

La iglesia Nuestra Señora de los Remedios domina el casco histórico de Ardales. / f.e.

Además, la cavidad prehistórica se puede admirar mediante el acceso de grupos organizados de hasta 15 personas. «En los dos últimos meses hemos tenido días de muy buen tiempo, incluida la Semana Santa, lo que contribuye a que venga gente de toda Europa», como relata el también historiador Juan Duarte. Este guía de la parroquia local se encarga de ofrecer detalles sobre el pasado árabe de la localidad, así como algunos pasajes de la antigua atalaya que dominaba todo el entorno del actual casco histórico.

Cueva de Ardales, patrimonio natural e histórico

Por su parte, el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, ha agradecido públicamente el interés que en las últimas fechas ha despertado la publicación de Cantalejo. Asimismo ha agradecido el incremento de visitantes que no deja de registrar su municipio: «La Cueva de Ardales forma parte del extraordinario patrimonio natural e histórico de la provincia. Es sin duda alguna la joya de la corona de la prehistoria en Málaga, una auténtica singularidad por su continente y por su contenido», matiza.

A través del Área de Patrimonio del Ayuntamiento, la cavidad permite contemplar «las salas y galerías relacionadas con las ocupaciones humanas de neandertales», así como zonas arqueológicas con restos paleolíticos como las marcas rojas, realizadas con pigmentos elaborados con óxido de hierro, que constituyen información indeleble de aquellos moradores de esta parte alta del valle del río Guadalhorce.

El Consistorio ardaleño reconoce que la gruta de su término sirve de inicio de una ruta donde poder contemplar, con otras cinco cuevas de la provincia, importantes documentos gráficos del arte neandertal. Así se incluyen la Cueva de las Suertes, en Antequera, junto a la Cuesta del Romeral; y otras dos en Rincón de la Victoria, la Cueva del Tesoro/Higuerón y la de la Victoria (esta última incluye asimismo visitas guiadas). De todas ellas dan cuentan también estudios de investigadores de la talla de Luis-Efrén Fernández, José Ramos, María de Mar Espejo, Cristina Liñán o Yolanda del Rosal.