Diputación convoca una ayuda para adaptar el hogar a personas con movilidad reducida en Málaga: estos son los requisitos

Este sábado comienza el plazo de la convocatoria de ayudas para la adecuación funcional de viviendas de personas discapacitadas o mayores de 65 años en la provincia de Málaga. La Diputación de Málaga ofrece estas subvenciones, dotadas con 300.000 euros en total, y que pueden solicitarse desde mañana hasta el 8 de junio.

Requisitos: ubicación y renta

Para acceder a la convocatoria es necesario que el grado de discapacidad sea igual o superior al 33% o que los solicitantes sean mayores de 65 años. Además, deben ser residentes en municipios menores de 20.000 habitantes.

En cuanto a los criterios económicos, la renta anual de la unidad familiar no deberá ser superior a 25.000 euros.

¿Qué gastos cubre?

Estas subvenciones están dirigidas a cubrir gastos derivados de la licencia de obras y tributos asociados a estas; y en el cuarto de baño, los cambios de las bañeras por platos de ducha, así como la instalación de suelo antideslizante, colocación de apoyos y asideros y adecuación de los sanitarios y grifería.

Además, también se incluyen los gastos en la instalación de pasamanos en pasillos; las mejoras en la seguridad y adaptación de la instalación eléctrica, gas y fontanería a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante; la adecuación del ancho de puertas y la eliminación de barreras arquitectónicas; la reforma y adaptación de la cocina, al igual que cualquier otra obra cuya realización justifique una adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona solicitante.

La cuantía máxima a conceder a las personas beneficiarias de la subvención no podrá ser superior a 4.000 euros por gasto subvencionable.

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción ni actuaciones que impliquen la rehabilitación integral de la vivienda. Tampoco serán subvencionables aquellas que afecten a elementos decorativos u ornamentales, ni la adquisición, en exclusiva, de materiales de construcción para la realización de la obra subvencionada.

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La percepción de esta ayuda será compatible con otras similares concedidas por el Estado, por la Junta de Andalucía o por otras administraciones para la misma finalidad a excepción de las concedidas por esta Diputación. Esta ayuda tampoco podrá solicitarse si la vivienda hubiera sido reformada con cargo a una convocatoria inmediatamente anterior de la Diputación de Málaga.