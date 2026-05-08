El Ayuntamiento de Málaga respaldará con más de 574.000 euros la rehabilitación de 481 viviendas en San Andrés

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) dará luz verde en su próxima sesión a una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la rehabilitación de 481 viviendas de la barriada de San Andrés. La medida beneficiará a 13 comunidades de propietarios repartidas en tres edificios residenciales del barrio y permitirá facilitar la ejecución de unas obras enfocadas principalmente en la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles.

Entre las obras previstas se incluyen la mejora del aislamiento térmico de las fachadas y cubiertas, la renovación de los sistemas de climatización, la instalación de paneles fotovoltaicos para favorecer el autoconsumo energético y la individualización de los contadores de agua. Todo ello permitirá aumentar la eficiencia de los edificios, reducir el gasto energético de las viviendas y mejorar el confort térmico de los vecinos tanto en invierno como en verano.

El coste total de esta actuación de rehabilitación asciende a más de 11,3 millones de euros. La subvención concedida dentro del programa autonómico cubre más del 80% del presupuesto subvencionable, aunque el porcentaje restante debía ser asumido directamente por los propietarios de las viviendas.

Rehabiliatación de varios bloques de pisos de VPO en la barriada de San Andrés / Álex Zea

Mejora energética y menor coste para los vecinos

Con el objetivo de reducir esa carga económica, el IMV aportará un total de 574.420,68 euros adicionales que se distribuirán entre las 13 comunidades de propietarios implicadas. Cada una recibirá 44.186,21 euros para ayudar a sufragar parte del coste que todavía deben afrontar los residentes.

Gracias a esta aportación municipal, la cantidad final que tendrán que asumir los vecinos se reducirá considerablemente, quedando únicamente una pequeña parte pendiente de financiación por cada comunidad. De esta manera, el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a este tipo de rehabilitaciones integrales y evitar que el coste económico suponga un obstáculo para los propietarios.

Desde las administraciones implicadas destacan que este tipo de proyectos no solo contribuyen a renovar el parque residencial de la ciudad, sino también a avanzar hacia un modelo urbano más eficiente y sostenible, con edificios menos contaminantes y mejor adaptados a las necesidades actuales en materia energética.