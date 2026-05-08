Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Málaga respaldará con más de 574.000 euros la rehabilitación de 481 viviendas en San Andrés
La iniciativa destinará más de 11,3 millones de euros a la rehabilitación de edificios residenciales
El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) dará luz verde en su próxima sesión a una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la rehabilitación de 481 viviendas de la barriada de San Andrés. La medida beneficiará a 13 comunidades de propietarios repartidas en tres edificios residenciales del barrio y permitirá facilitar la ejecución de unas obras enfocadas principalmente en la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles.
Entre las obras previstas se incluyen la mejora del aislamiento térmico de las fachadas y cubiertas, la renovación de los sistemas de climatización, la instalación de paneles fotovoltaicos para favorecer el autoconsumo energético y la individualización de los contadores de agua. Todo ello permitirá aumentar la eficiencia de los edificios, reducir el gasto energético de las viviendas y mejorar el confort térmico de los vecinos tanto en invierno como en verano.
El coste total de esta actuación de rehabilitación asciende a más de 11,3 millones de euros. La subvención concedida dentro del programa autonómico cubre más del 80% del presupuesto subvencionable, aunque el porcentaje restante debía ser asumido directamente por los propietarios de las viviendas.
Mejora energética y menor coste para los vecinos
Con el objetivo de reducir esa carga económica, el IMV aportará un total de 574.420,68 euros adicionales que se distribuirán entre las 13 comunidades de propietarios implicadas. Cada una recibirá 44.186,21 euros para ayudar a sufragar parte del coste que todavía deben afrontar los residentes.
Gracias a esta aportación municipal, la cantidad final que tendrán que asumir los vecinos se reducirá considerablemente, quedando únicamente una pequeña parte pendiente de financiación por cada comunidad. De esta manera, el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a este tipo de rehabilitaciones integrales y evitar que el coste económico suponga un obstáculo para los propietarios.
Desde las administraciones implicadas destacan que este tipo de proyectos no solo contribuyen a renovar el parque residencial de la ciudad, sino también a avanzar hacia un modelo urbano más eficiente y sostenible, con edificios menos contaminantes y mejor adaptados a las necesidades actuales en materia energética.
- El pueblo blanco de Málaga que celebra este fin de semana su 'Día de la Miel de Caña' con degustaciones, mercadillo y conciertos gratuitos
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo