El Clínico de Málaga receta ejercicio contra la insuficiencia cardiaca: “Nuestro objetivo es que el paciente pierda el miedo”

La insuficiencia cardiaca sigue siendo una gran desconocida entre la población pese a su elevada prevalencia y mortalidad. También lo es, y todavía más, el papel que puede desempeñar el ejercicio físico como parte del tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ello, con motivo del día mundial de la enfermedad, que se celebra mañana 9 de mayo, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha organizado una jornada con profesionales, pacientes y familiares para dar a conocer los beneficios de la rehabilitación cardiaca.

Según ha explicado José Manuel Pinilla, especialista en Cardiología y responsable de la unidad de Insuficiencia Cardíaca del Clínico, se trata de una enfermedad "muy prevalente", que afecta aproximadamente al 2% de la población. Ese porcentaje, según ha detallado el propio cardiólogo, equivale en Málaga capital a unas 20.000 personas. Además, Pinilla ha recordado que la insuficiencia cardíaca es “la causa más frecuente de ingreso hospitalario en mayores de 65 años” y ha advertido de que los reingresos son muy frecuentes en estos pacientes.

Ante esta realidad, el centro malagueño, que atiende a más de 1.500 pacientes anuales en su unidad de Insuficiencia Cardiaca, promueve la actividad física adaptada como una herramienta para reducir los reingresos hospitalarios. “Es una medida, además, muy coste-eficaz. Con poquita cosa que se invierta se obtiene un rendimiento grandísimo”.

El Hospital Clínico celebra una jornada con profesionales, pacientes, familiares y asociaciones en el día mundial de la insuficiencia cardiaca. / L.O.

“El ejercicio físico es una herramienta principal en todo el arsenal terapéutico de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca”, ha subrayado también Adela Gómez, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Física y Rehabilitación del hospital. “Mejora la capacidad, la tolerancia al esfuerzo, la capacidad funcional, la disnea, la fatiga, disminuye las reagudizaciones, los ingresos hospitalarios y disminuye la mortalidad”. En definitiva, ha señalado, contribuye a mejorar la calidad de vida.

Antonio José Rodríguez, diagnosticado de insuficiencia cardiaca

El testimonio de los pacientes también ha formado parte de la jornada. Antonio José Rodríguez, diagnosticado de insuficiencia cardiaca desde hace dos años y medio, ha compartido cómo la rehabilitación y el deporte le han ayudado a convivir con la enfermedad. “Tenía ahogo, asfixia y la sensación de no llegar, y ahora, gracias al equipo médico, disfruto de una vida normal con mi tratamiento y la rehabilitación cardiaca que hacemos”, ha asegurado.

Antonio José Rodríguez, / L.O.

El encuentro ha sido organizado por el Hospital Clínico junto con APAM Málaga, la Asociación de Enfermos Anticoagulados y Coronarios de Málaga, con el propósito de integrar el deporte y el movimiento en el tratamiento habitual de la patología cardiovascular. “Nuestro objetivo es que el paciente pierda el miedo al ejercicio y lo vea como parte de su medicación”, ha destacado el doctor Pinilla.

En la misma línea, Conchi Cruzado, enfermera de la unidad, ha incidido en la necesidad de desmontar falsas creencias sobre la enfermedad. “Hay mucha gente que cree que hacer ejercicio con insuficiencia cardiaca está contraindicado y es todo lo contrario”, ha explicado. Por ello, ha subrayado la importancia de “desmitificar el tema del ejercicio”.

Cuatro estaciones prácticas para pacientes y familiares

La jornada se ha desarrollado mediante cuatro estaciones prácticas orientadas a mejorar el conocimiento de la enfermedad y la autonomía de los pacientes. La primera ha estado centrada en la valoración funcional, con test de marcha y evaluación individual. La segunda ha consistido en un taller de ejercicio, con técnicas de calentamiento y ejercicios respiratorios. También se ha llevado a cabo una estación de valoración nutricional y otra dedicada a la formación en toma de constantes, con pautas para reconocer signos de descompensación y saber cómo actuar.

Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital Clínico de Málaga / L.O.

Otro factor fundamental en el abordaje de estos pacientes, según Pinilla, es la valoración multidisciplinar, dada la alta tasa de comorbilidad y la complejidad de la insuficiencia cardiaca que presenta una mortalidad intrahospitalaria del 16% en Andalucía.

Para responder a esa complejidad, el Hospital Clínico cuenta con una estructura asistencial compuesta por su unidad de Insuficiencia Cardiaca y de Medicina Interna, a través de siete consultas semanales de enfermería especializada y cinco consultas médicas.

Coordinación con Atención Primaria

Pinilla también ha destacado la importancia de la coordinación con Atención Primaria, donde se atiende a buena parte de los pacientes con insuficiencia cardiaca. “Nosotros podemos ver la punta del iceberg y los pacientes que se descompensan”, ha apuntado el cardiólogo.

El especialista ha advertido de que la incidencia de la enfermedad crecerá en los próximos años como consecuencia del envejecimiento de la población. “Aunque tiene una mortalidad alta, con los tratamientos que disponemos ahora conseguimos por lo menos prolongar un poquito más la vida”, ha señalado. Pinilla ha incidido en que la insuficiencia cardiaca “tiene una mortalidad del 50%” y ha advertido de que su pronóstico es “mucho peor” que el de la mayoría de los cánceres. Por ello ha remarcado la importancia de incidir en la calidad de vida de estos pacientes, que deben seguir el tratamiento y realizar ejercicio físico supervisado.