Jerónimo, el capitán de 56 años de la Guardia Civil fallecido en Huelva, era natural de Villanueva del Rosario

La trágica muerte de dos guardias civiles durante una intervención marítima contra el narcotráfico en aguas de Huelva tiene una conexión directa con Málaga. Uno de los agentes fallecidos es Jerónimo J.M., capitán de la Guardia Civil, natural de Villanueva del Rosario, que perdió la vida tras resultar gravemente herido en la colisión de dos embarcaciones oficiales durante la persecución de una narcolancha.

Jerónimo tenía 56 años y deja tres hijos huérfanos. Fue evacuado con vida después del siniestro, pero llegó en estado muy grave al hospital de Jerez, donde los médicos no pudieron revertir la gravedad de sus lesiones. Falleció poco después del rescate.

El capitán malagueño acumulaba una larga trayectoria en el Instituto Armado. ingresó en 1994 e hizo prácticas de Nerja antes de ser destinado a Guipúzcoa, donde estuvo destinado entre 1999 y 2005 antes de volver a su tierra como alférez a la Comandancia de Málaga, donde llegó a liderar la Oficina Periférica de Comunicación (Gabinete de Prensa) al tiempo que trabaja en la Sala del 062, la oficina que gestiona las llamadas de los ciudadanos. Como teniente pasó entre 2010 y 2018 por la Comandancia de Córdoba y de nuevo a la de Málaga, también por el puesto de Alhaurín de la Torre, donde conoció a su mujer, con la que tuvo tres hijos. Ya en 2020, su última promoción le llevó a Huelva como capitán del Servicio Marítimo de esta demarcación.

Jerónimo, un gran deportista al que le encantaba entrenar en el gimnasio, contaba con numerosas felicitaciones y distintivos entre los que destacan tres cruces con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo o una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Su perfil no era el de un mando ajeno al riesgo de la intervención directa. Hace apenas unos meses sufrió la fractura de varias costillas durante otra actuación contra una narcolancha. Pese a aquel episodio, continuaba vinculado a las labores de coordinación e intervención en el mar, en una de las zonas más sensibles de la lucha contra el tráfico de droga en Andalucía.

Germán, otro veterano agente

En el mismo accidente falleció también Germán P., guardia civil de 54 años, aragonés de origen y onubense de adopción, considerado uno de los veteranos del Servicio Marítimo en la costa occidental andaluza. Germán murió en el acto como consecuencia del impacto.

Imagen de la fachada de la Capitanía Marítima de Huelva / Europa Press

Según los datos provisionales, ambos agentes viajaban en la embarcación semirrígida implicada en la colisión. El siniestro fue comunicado a la central de la Guardia Civil a las 12:17 horas de este viernes. Las primeras informaciones apuntan a que las dos embarcaciones oficiales trataban de cortar el paso a gran velocidad a la narcolancha que perseguían cuando se produjo el choque.

El operativo dejó además otros dos agentes heridos. Uno de ellos, un cabo, permanece grave y también fue trasladado a un centro sanitario de Jerez. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se desplazó a Huelva para acompañar a las familias y a los compañeros de los fallecidos y heridos. La Comandancia onubense ha recibido numerosas muestras de condolencia tras una jornada especialmente dura para el cuerpo.

En Málaga, la tragedia tiene nombre propio: Jerónimo, el capitán nacido en Villanueva del Rosario que perdió la vida en acto de servicio después de más de tres décadas dedicadas a la Guardia Civil y a una labor de alto riesgo en la lucha contra el narcotráfico en el mar.