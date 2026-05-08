Llega la VIII edición de los Premios El Delantal de La Opinión de Málaga
La gala de entrega de galardones se celebrará el próximo lunes 18 de mayo en la fábrica de Cervezas Victoria
La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica celebran el próximo 18 de mayo en la Fábrica de Cervezas Victoria la octava edición de los Premios El Delantal, unos galardones que reconocen a los personajes, instituciones y establecimientos gastronómicos y hosteleros malagueños más destacadas en el último año.
Este evento cuenta con el patrocinio de Diputación de Málaga – Sabor a Málaga, Cervezas Victoria, la Agrupación de Interés Económico Playas de La Costa del Sol, Royal Bliss, La Contadina y la colaboración de Bunzl. La gala será conducida por la periodista de La Opinión Arancha Tejero.
En la edición de este año se entregarán un total de doce galardones correspondientes a las siguientes categorías:
- Premio Excelencia,
- Premio Sostenibilidad
- Premio Sabor a Málaga
- Premio Mejor obrador
- Premio Mejor asador
- Premio Honorífico (a toda una trayectoria)
- Premio Nuevos proyectos
- Premio Nuevos talentos
- Premio Mejor marisquería
- Premio Mejor restaurante tradicional
- Premio Mejor restaurante italiano
- Premio Mejor chiringuito
En el transcurso de la gala se celebrará, como viene siendo habitual en anteriores ediciones de los Premios, un showcooking, un cocinado en directo. En esta ocasión correrá a cargo del chef y empresario hostelero Diego René, artífice de locales tan emblemáticos en Málaga como Pez Tomillo, Boca Llena, Beluga y Kraken.
La asistencia a esta entrega de premios será por rigurosa invitación.
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