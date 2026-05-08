Tiempo en Málaga
Vuelven las lluvias: la Aemet alerta de una borrasca atlántica este fin de semana en Málaga
El descuelgue de este fenómeno traerá también un descenso de las temperaturas, poniendo fin al episodio de terral y calor de estos días
Cambio radical en el tiempo en Málaga. Después de varios días marcados por el terral y las altas temperaturas, con la provincia registrando incluso la temperatura más alta de todo el país, la lluvia volverá a tomar protagonismo en los próximos días.
La causa será el descuelgue de una nueva borrasca atlántica, que comenzará a influir en la provincia a partir del viernes y se mantendrá activa, previsiblemente, hasta comienzos de la próxima semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En la capital malagueña, las precipitaciones llegarán el sábado, una jornada en la que la Aemet eleva al 100% la probabilidad de chubascos.
La lluvia se extenderá también al resto de la provincia, con precipitaciones previstas durante todo el sábado en puntos como Coín, Ronda, la Axarquía y Antequera. La inestabilidad continuará durante el domingo, poniendo fin al episodio de terral y altas temperaturas que ha marcado los últimos días.
La llegada de las precipitaciones irá acompañada de un descenso de las temperaturas. Los termómetros marcarán máximas de 21 grados tanto el sábado como el domingo.
De cara al domingo, la borrasca tenderá a debilitarse, aunque la inestabilidad seguirá siendo notable sobre España. Durante la madrugada continuarán las precipitaciones, especialmente en áreas de montaña del interior.
Las temperaturas volverán a subir
Para la próxima semana, la previsión apunta a que las lluvias continuarán en Málaga, aunque de forma más débil y concentradas en algunos puntos de la provincia. Las temperaturas volverán a subir ligeramente, con máximas de 25 grados y mínimas de 16.
Por ahora, no se esperan tormentas en Málaga ni hay avisos activos por precipitaciones.
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