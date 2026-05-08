Zorros, jabalíes y muflones: matanza indiscriminada con lazos en un coto de caza de Málaga

La localización en un coto de caza del municipio malagueño de Campillos de unos lazos, un medio de captura no selectivo ilegal que causa la muerte de la presa por estrangulamiento o inanición, fue el punto de partida de la investigación de la Guardia Civil que ha acabado con cuatro personas investigadas por delitos contra la fauna, maltrato animal y organización criminal.

Las primeras gestiones de los agentes llevaron un guarda particular de campo que fue sorprendido realizando las labores de mantenimiento y supervisión de las artes prohibidas, pero poco después identificaron a otras tres personas que presuntamente estaban desarrollando esta actividad "para la eliminación indiscriminada de depredadores en dicho coto". Según fuentes cercanas al caso, el objetivo de esta caza furtiva era favorecer la proliferación de otras especies cinegéticas como perdices y conejos en su recinto.

Lazos hallados en el vehículo de uno de los investigados. / L.O.

El objetivo era favorecer la proliferación de especies cinegéticas que sí les interesaban para cazar, según fuentes cercanas al caso

La Comandancia de Málaga ha informado este viernes de que entre estas personas se encontraba el presidente del recinto, donde la actividad ilegal se desarrollaba en "un área de alto valor ecológico confirmada como zona de presencia de lince ibérico". La investigación reveló un balance de 84 animales muertos por este método, y no siempre especies cinegéticas. Además de zorros, jabalíes y muflones, los lazos fueron trampas mortales para tejones, meloncillos y garduñas.

Ejemplar gestante mutilado

Sin embargo, el instituto armado asegura que uno de los hechos más graves fue la localización de un ejemplar de zorra gestante sometida a mutilación para extraerle las crías y la captura de otros animales vivos a los que daban muerte igualmente. A los cuatro investigados se les atribuye los delitos contra la fauna, maltrato animal y organización criminal y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado Sección Civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Antequera.