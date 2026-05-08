Mensajes tras el cartel electoral en las andaluzas: del presidencialismo de Moreno a la sanidad de Montero

Las principales candidaturas que concurren a los comicios andaluces del 17M apuestan en sus carteles electorales por el color verde como elemento común, aunque con matices, y se diferencian entre quienes se inclinan por los personalismos y quienes se decantan por el peso del partido.

Según el análisis que hacen para EFE expertas en Comunicación, las diferencias en esa clásica publicidad electoral van desde el «presidencialismo» de Juanma Moreno (PP) a la apuesta sanitaria de María Jesús Montero (PSOE).

Profesoras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) han analizado los detalles: dan su veredicto Sonia Blanco, doctora en Comunicación Audiovisual, licenciada en Periodismo y periodista, y Laura Teruel, doctora en Periodismo, Máster en Política y Democracia y colaboradora en medios de comunicación.

Juanma Moreno (PP)

Blanco resalta que el cartel del presidente andaluz y candidato a la reelección incluye un mensaje «muy positivo»: ‘Con la fuerza de Andalucía’; una sonrisa «más llena, más amplia» y una mirada «abierta» con «una postura más relajada».

Además, según la doctora en Comunicación Audiovisual, juega a que aspira a ganar porque «él es la gestión, la estabilidad», y el cartel es el «más presidencial», ya que con la integración de la palabra ‘presidente’ «institucionalizan un liderazgo» y es «el que mejor funciona».

Por su parte, Laura Teruel incide en que «es una campaña muy personalista que gira en torno a él, no a la marca del partido. Ni siquiera tiene apellidos».

Subraya que «llama la atención ‘Andalucía’ en mayúsculas; el logo del PP, muy pequeñito» y que es una campaña «para inspirar cercanía, humanidad», sin un mensaje «que transmita consigna ideológica ni reivindicación programática».

Cartel de la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. | MARÍA JOSÉ LÓPEZ (EUROPA PRESS)

María Jesús Montero (PSOE)

Según Blanco, el cartel de Montero «tiene claro el mensaje, se intenta apropiar de la sanidad con el ‘Vota por la sanidad pública’» y no usa el rojo corporativo, «va todo al verde».

Los brazos cruzados de la candidata «dan cierta autoridad, pero también distancia», según la experta, que admite que ella nunca pondría a un candidato así porque parece «que está incómodo, aunque tenga esa sonrisa relajada», aunque la sonrisa controlada «quiere dar equilibrio entre cercanía y firmeza».

Teruel coincide en que Montero «quiere personalizar la reivindicación de la sanidad pública» y quiere identificar que la lucha por ese servicio «pasa por votarla».

La candidata socialista «ocupa gran parte del peso visual del cartel», que además incluye su nombre y la marca del PSOE, y también usa el color verde, «no el rojo tradicional del PSOE», lo que esta experta considera que «es una imagen de cercanía» y que hay una pose «subordinada al eslogan».

Manuel Gavira (Vox)

Respecto al candidato de Vox, Manuel Gavira, Blanco resalta que no figura su nombre en el cartel y aparece «con (Santiago) Abascal a su espalda, lo que dice quién está detrás y quién manda».

Es el único cartel que incluye a dos personas, el candidato y el líder nacional, y en la imagen hay «una mirada directa a cámara, que quiere mostrar autoridad y cierta credibilidad». También resalta Teruel que no se incluye el nombre del candidato, que «el importante es Abascal, que tutela al candidato y resta peso visual al protagonista» y que «este peso compartido es insólito».

Respecto a la doble banderola de este partido, que junta a Moreno y Montero bajo el lema ‘¡Que no te estafen!’, opinan que es «una apuesta por la confrontación», según Blanco, y que el objetivo es «crispar y movilizar al votante cabreado», según Teruel.

Antonio Maíllo (Por Andalucía)

En el caso de Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, Blanco precisa que hay mucho protagonismo del nombre, ya que «aparece antes del de la coalición y está detrás de él», y muestra un plano «de los más cercanos, un intento de conectar emocionalmente» y «una sonrisa leve, de proximidad, pero sin que esté la cosa para mucha más alegría».

Además, es un cartel «muy limpio» pero «el exceso de logos da cuenta de la fragmentación de la izquierda».

Teruel ve este anuncio «muy elaborado, elegante», con énfasis en el apellido, por el que «todos le conocen» y con el nombre de la coalición para «insistir en la marca» ante partidos de izquierda que se llaman de forma parecida. Maíllo no aparece centrado, sino a un lado, «una mención a ser la izquierda».

José I. García (Adelante)

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, «no mira a cámara, no es apelativo al votante; mira lateral, hacia el futuro»; con una sonrisa leve y la vestimenta informal, según Blanco.

El lema ‘Vota lo que sientes’ es una apelación afectiva, «no racional», y en el cartel lo más grande es el nombre del partido.

Noticias relacionadas

La experta Laura Teruel recalca que «mira de lado, recurso con detractores porque se recomienda enfatizar el carisma del candidato y su personalidad y apelar al votante, que es de frente», y que mantiene «una pose más romántica» y con «elementos amontonados».