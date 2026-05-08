Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vertidos de basura en CampanillasUnicaja - AEK, fin de cicloEmpleos en Starlite MarbellaUn coche cae al río en la MA-4105Matanza en un coto de cazaCrisis en la OFM de MálagaVuelve la lluvia a MálagaCortes de tráfico en Málaga
instagramlinkedin

Apertura

Merendar con trucos de magia en Málaga: así es Mr. Toppings, el nuevo local que abrirá en el centro

La propuesta del nuevo local fusiona la repostería con el ilusionismo, permitiendo a los clientes crear su propio postre a partir de una amplia variedad de bases y toppings

El local abrirá el próximo jueves 14 en el Pasillo Santa Isabel, esquina con Cisneros.

El local abrirá el próximo jueves 14 en el Pasillo Santa Isabel, esquina con Cisneros. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Mr. Toppings prepara su desembarco en Málaga con una propuesta que une postres, toppings y trucos de magia en pleno centro de la ciudad. La apertura del nuevo establecimiento está prevista para el próximo jueves 14 de mayo en Pasillo de Santa Isabel, esquina con calle Cisneros.

El proyecto nace con la idea de ofrecer algo más que una merienda. En Mr. Toppings, el cliente podrá crear su propio postre y vivir una experiencia diferente, en la que las bases dulces, los toppings y elementos visuales como el fuego, el humo, el oro o la purpurina se combinan para convertir cada elección en un momento especial.

¿Cómo funciona?

El nuevo local funcionará con un formato personalizable. Cada cliente podrá escoger la base de su postre entre opciones como yogur, tarta de queso o helado, y completarla con distintos toppings. Según la información facilitada por la marca, la oferta permitirá crear más de 1.000 combinaciones posibles.

Entre sus productos destacan los espetos dulces, con versiones elaboradas con croissant, fresas, donuts y otros ingredientes. Estos espetos tendrán precios desde 0,99 euros.

La magia será una de las principales señas de identidad del establecimiento. Zeus, fundador y mago, junto a Sara, impulsa esta primera apertura en Málaga con una propuesta que busca unir espectáculo y repostería en un mismo espacio.

Noticias relacionadas y más

Con el lema de llevar "la magia con postres a Málaga", Mr. Toppings aterriza en el centro malagueño con una oferta pensada para todos los públicos y para quienes buscan una merienda diferente en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo blanco de Málaga que celebra este fin de semana su 'Día de la Miel de Caña' con degustaciones, mercadillo y conciertos gratuitos
  2. Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
  3. ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
  4. Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
  5. Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
  6. Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
  7. El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
  8. El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo

Carmela Fernández, presidenta vecinal de Campanillas: "Tiran los escombros al río porque no hay vigilancia. Esto es una viña sin amo"

Carmela Fernández, presidenta vecinal de Campanillas: "Tiran los escombros al río porque no hay vigilancia. Esto es una viña sin amo"

Merendar con trucos de magia en Málaga: así es Mr. Toppings, el nuevo local que abrirá en el centro

Merendar con trucos de magia en Málaga: así es Mr. Toppings, el nuevo local que abrirá en el centro

El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación

El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación

Zorros, jabalíes y muflones: matanza indiscriminada con lazos en un coto de caza de Málaga

Las dos aerolíneas que operan en Málaga y que no subirán el precio de los billetes este verano: "El precio al que reserves, será al que volarás"

Las dos aerolíneas que operan en Málaga y que no subirán el precio de los billetes este verano: "El precio al que reserves, será al que volarás"

Diputación convoca una ayuda para adaptar el hogar a personas con movilidad reducida en Málaga: estos son los requisitos

Diputación convoca una ayuda para adaptar el hogar a personas con movilidad reducida en Málaga: estos son los requisitos

ADIF mejorará varios pasos a nivel de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras en la provincia de Málaga

ADIF mejorará varios pasos a nivel de la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras en la provincia de Málaga

Vuelven las lluvias: la Aemet alerta de una borrasca atlántica este fin de semana en Málaga

Vuelven las lluvias: la Aemet alerta de una borrasca atlántica este fin de semana en Málaga
Tracking Pixel Contents