Merendar con trucos de magia en Málaga: así es Mr. Toppings, el nuevo local que abrirá en el centro

Mr. Toppings prepara su desembarco en Málaga con una propuesta que une postres, toppings y trucos de magia en pleno centro de la ciudad. La apertura del nuevo establecimiento está prevista para el próximo jueves 14 de mayo en Pasillo de Santa Isabel, esquina con calle Cisneros.

El proyecto nace con la idea de ofrecer algo más que una merienda. En Mr. Toppings, el cliente podrá crear su propio postre y vivir una experiencia diferente, en la que las bases dulces, los toppings y elementos visuales como el fuego, el humo, el oro o la purpurina se combinan para convertir cada elección en un momento especial.

¿Cómo funciona?

El nuevo local funcionará con un formato personalizable. Cada cliente podrá escoger la base de su postre entre opciones como yogur, tarta de queso o helado, y completarla con distintos toppings. Según la información facilitada por la marca, la oferta permitirá crear más de 1.000 combinaciones posibles.

Entre sus productos destacan los espetos dulces, con versiones elaboradas con croissant, fresas, donuts y otros ingredientes. Estos espetos tendrán precios desde 0,99 euros.

La magia será una de las principales señas de identidad del establecimiento. Zeus, fundador y mago, junto a Sara, impulsa esta primera apertura en Málaga con una propuesta que busca unir espectáculo y repostería en un mismo espacio.

Con el lema de llevar "la magia con postres a Málaga", Mr. Toppings aterriza en el centro malagueño con una oferta pensada para todos los públicos y para quienes buscan una merienda diferente en la ciudad.