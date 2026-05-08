Apertura
Merendar con trucos de magia en Málaga: así es Mr. Toppings, el nuevo local que abrirá en el centro
La propuesta del nuevo local fusiona la repostería con el ilusionismo, permitiendo a los clientes crear su propio postre a partir de una amplia variedad de bases y toppings
Mr. Toppings prepara su desembarco en Málaga con una propuesta que une postres, toppings y trucos de magia en pleno centro de la ciudad. La apertura del nuevo establecimiento está prevista para el próximo jueves 14 de mayo en Pasillo de Santa Isabel, esquina con calle Cisneros.
El proyecto nace con la idea de ofrecer algo más que una merienda. En Mr. Toppings, el cliente podrá crear su propio postre y vivir una experiencia diferente, en la que las bases dulces, los toppings y elementos visuales como el fuego, el humo, el oro o la purpurina se combinan para convertir cada elección en un momento especial.
¿Cómo funciona?
El nuevo local funcionará con un formato personalizable. Cada cliente podrá escoger la base de su postre entre opciones como yogur, tarta de queso o helado, y completarla con distintos toppings. Según la información facilitada por la marca, la oferta permitirá crear más de 1.000 combinaciones posibles.
Entre sus productos destacan los espetos dulces, con versiones elaboradas con croissant, fresas, donuts y otros ingredientes. Estos espetos tendrán precios desde 0,99 euros.
La magia será una de las principales señas de identidad del establecimiento. Zeus, fundador y mago, junto a Sara, impulsa esta primera apertura en Málaga con una propuesta que busca unir espectáculo y repostería en un mismo espacio.
Con el lema de llevar "la magia con postres a Málaga", Mr. Toppings aterriza en el centro malagueño con una oferta pensada para todos los públicos y para quienes buscan una merienda diferente en la ciudad.
- El pueblo blanco de Málaga que celebra este fin de semana su 'Día de la Miel de Caña' con degustaciones, mercadillo y conciertos gratuitos
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Supermercados que abren este puente de mayo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo