Moreno Bonilla lamenta la muerte de los dos guardias civiles en Huelva y advierte: "El narcotráfico empieza a campar a sus anchas"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha trasladado sus condolencias a los familiares de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, el capitán Jerónimo JM, natural de Villanueva del Rosario, y el agente Germán PG, de Teruel, y ha advertido de que el narcotráfico "empieza a campar a sus anchas por todo el litoral andaluz como nunca antes habíamos conocido", por lo que ha reclamado más medios para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En un audio remitido a los medios, Moreno ha destacado que ambos agentes, fallecidos este viernes tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil durante la persecución de una narcolancha en las costas de Huelva, "son ejemplo de personas con una gran vocación de servicio público y de entrega de su vida por proteger a la sociedad".

"El narcotráfico, un gravísimo problema"

Asimismo, ha subrayado que "el narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema en Andalucía, que no solo destroza familias por culpa de la droga, sino que también se lleva por delante la vida de quienes velan por nuestra seguridad", recordando a otros agentes fallecidos en operaciones anteriores, como Miguel Ángel González y David Pérez, que murieron en Barbate (Cádiz) hace dos años.

En esta línea, ha hecho hincapié en que "como sociedad debemos ser conscientes del peligro de esta actividad criminal", toda vez que ha advertido de que "empieza a campar a sus anchas por todo el litoral andaluz como nunca antes habíamos conocido".

Por ello, ha subrayado que "es fundamental que la Guardia Civil y la Policía Nacional cuenten con todos los medios necesarios, tanto materiales como humanos, para poder combatir con garantías una de las formas de delincuencia más peligrosas que existen".

Por último, ha afirmado que "nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración y todo nuestro cariño", al tiempo que ha señalado que "son motivo de orgullo y hoy, más que nunca, es importante manifestarlo para que sientan nuestro calor y nuestra cercanía".