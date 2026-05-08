Patxi López pide el voto para Montero desde Málaga y acusa a Feijóo de "generar alarma" por la crisis del hantavirus

En la rueda de ministros y cargos nacionales del Partido Socialista que viajan a Málaga para apoyar e impulsar la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía, hoy ha aparecido Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. López ha llamado a la movilización del electorado socialista desde Campanillas para acabar con "el desmantelamiento de los servicos públicos" y para anunciar que los suyos darán la "sorpresa" el próximo 17 de mayo.

El portavoz socialista ha asegurado que el electorado está "mucho más motivado y mucho más movilizado de lo que piensan quienes se creen que van a ganar” y ha confirmado que el Partido Socialista hace campaña para que nadie se quede en casa el domingo 17. López ha advertido de que existen “muchos motivos para movilizarse”, especialmente ante el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, según los socialistas. En este sentido, ha criticado que “millones de dinero público acaban en manos de la sanidad privada mientras aumentan de manera escandalosa las listas de espera” y ha lamentado que el sistema sanitario andaluz, “que era la joya de la corona", esté en estos momentos "irreconocible”.

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar, deja por escrito las promesas en Campanillas. / Álex Zea / LMA

Patxi López ha hecho alusión en Málaga a los pactos del Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón y ha advertido de lo que supondría repetir el patrón en Andalucía: "Odio, racismo y añoranza de dictadura”. Asimismo ha cargado contra “el estilo PP” y la forma de hacer política de Alberto Núñez Feijóo por la crisis del hantavirus, a quien ha acusado de “generar alarma”, “extender bulos” y “poner en cuestión a los expertos y a la ciencia”. “Si no tiene nada que aportar, si no quiere ayudar, por lo menos que no moleste”, ha afirmado.

Además, ha criticado que la Junta de Andalucía rechace “miles de millones de euros de financiación o de quita de la deuda” sin presentar una alternativa. “¿Para qué sirve una Junta de Andalucía si rechaza los millones para resolver problemas y no pone una propuesta distinta encima de la mesa?”, se ha preguntado. Frente a ello, ha defendido que María Jesús Montero “tiene ideas y tiene ganas”.

Compromisos en Campanillas y metro al PTA

López ha estado acompañado en Campanillas por Josele Aguilar, cadidato del PSOE por Málaga, y Carmela Fernández, presidenta de la Asociación Evolución de Campanillas. Durante la visita, los socialistas han firmado un compromiso por escrito para impulsar tres actuaciones históricas en el distrito: llevar el metro al PTA y a Campanillas, construir un nuevo centro de salud y ejecutar el encauzamiento del río Campanillas.

Por su parte, Josele Aguilar ha denunciado que Campanillas “ha estado y está olvidada" por el Partido Popular, tanto por Juanma Moreno en la Junta de Andalucía como por Paco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga y los ha acusado de generar estratos sociales entre los malagueños: de primera y de segunda, donde "se sitúan a los vecinos y vecinas de Campanillas".

Patxi López y Josele Aguilar rodeado de otros cargos socialistas. / Álex Zea / LMA

Aguilar ha recordado que Juanma Moreno prometió en 2018 llevar el metro a Campanillas y al Parque Tecnológico. “Ocho años después ha metido aquel compromiso electoral en el cajón del olvido, yo diría más bien en el cajón de las mentiras y los engaños”, ha criticado, al tiempo que ha anunciado que, en caso de ganar la elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo, “una de las primeras medidas” que impulsará el PSOE desde el Gobierno de la Junta de Andalucía será llevar el metro a Campanillas y al PTA. “No tiene ningún sentido que teniendo un parque tecnológico como Málaga Tech no esté conectado por metro con el centro de la ciudad”, ha subrayado.

También ha defendido la necesidad de un nuevo centro de salud para Campanillas y ha destacado el compromiso socialista con el encauzamiento del río Campanillas para acabar con el temor de los vecinos y vecinas ante nuevos episodios de inundaciones.

“El 17 de mayo, los vecinos y vecinas de Campanillas se juegan mucho. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de cuestiones muy cercanas: el centro de salud, el metro a Campanillas y el encauzamiento del río”, ha concluido Aguilar. “Los socialistas nos comprometemos por escrito a dar cumplimiento a estos tres compromisos”, ha añadido.