El PP reivindica en Carretera de Cádiz a Moreno Bonilla frente al «machaque fiscal» de Pedro Sánchez

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, destacó este viernes «la capacidad y el esfuerzo» del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, «para generar riqueza y mejorar la calidad de vida de los malagueños a través de las siete bajadas de impuestos con las que hemos podido compensar ese machaque fiscal al que nos somete Pedro Sánchez con sus 100 subidas de impuestos».

En un reparto informativo del PP en el distrito malagueño de Carretera de Cádiz, Navarro estuvo acompañada de la primera alcaldesa popular en Málaga, Celia Villalobos, y la candidata a las elecciones andaluzas, Paloma Moreno.

La presidenta ‘popular’ recordó que Moreno «apostó por una fórmula que estaba más que probada por el Partido Popular» y que «permitió cambiar radicalmente la posición de Andalucía respecto a otras comunidades autónomas para pasar de ser el farolillo rojo» en el conjunto de España en empleo y crecimiento económico, «a competir en la liga de la pujanza económica de otras regiones como Madrid o Barcelona».

Explicó que en siete años el Gobierno de Juanma Moreno «ha aprobado siete presupuestos y ha bajado siete veces los impuestos que han permitido que las familias malagueñas ahorren 560 millones de euros que se quedan en sus bolsillos». «Tener una mayor disponibilidad económica, incentiva el consumo», explicó y esto «supone mayor actividad económica y más generación de empleo».

En definitiva, señaló, «bajando los impuestos hemos conseguido tener más contribuyentes, recaudar más y fortalecer nuestros servicios públicos esenciales». De igual modo, recordó «los 6.000 millones de euros más que se han destinado a la sanidad desde 2019.

Navarro recordó algunas de las deducciones de las que se pueden beneficiar los malagueños en la actual campaña de la renta; «como las deducciones por los gastos de veterinario, gimnasio o federaciones deportivas o personas celíacas, de 100 euros. Así como la deducción de hasta 150 euros para compensar los gastos de las familias para las enseñanzas de idiomas y actividades informáticas».

La presidenta ‘popular’ provincial recordó la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno «para mejorar la conciliación familiar y laboral a través de la gratuidad en la primera etapa de la Educación Infantil donde la Junta de Andalucía ha realizado un esfuerzo presupuestario para instaurar la gratuidad en la etapa de dos a tres años este curso escolar y para el próximo año la gratuidad también para los menores de cero a un año».

Para Navarro, «no tiene parangón este esfuerzo presupuestario y fiscal del Gobierno del PP con lo que hicieron otros gobiernos socialistas que nos precedieron y, mucho menos, con lo que está haciendo Pedro Sánchez, subiendo hasta cien veces los impuestos y las cotizaciones sociales en ocho años que lleva gobernando».

«Ese machaque fiscal lo podemos compensar gracias a Juanma Moreno y a sus políticas de progreso y de bienestar aplicadas desde el primer momento que llegó al gobierno de la Junta de Andalucía», ha abundado.

Navarro recordó las rebajas en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, «impuesto que va a eliminar cuando esté relacionado con vivienda habitual entre hermanos, aplicando una bonificación del 99%». En esta línea, defendió «el trabajo de Juanma Moreno para ayudar a la adquisición de una vivienda, agilizando los trámites urbanísticos y con la reducción del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de un 7 a un 3,5% en el tipo superreducido para que los jóvenes lo tengan más fácil para adquirir una vivienda o las deducciones en el IRPF por la compra de una casa», fundamentalmente en las zonas rurales para combatir la despoblación en el interior».