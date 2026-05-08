El PSOE denuncia en Churriana el «colapso» de la sanidad causado por Moreno

La sanidad pública ocupó la agenda de este jueves del candidato socialista al Parlamento andaluz y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, que destacó «el Plan Montero para acabar con el colapso de la sanidad pública provocado por Juanma Moreno en Málaga».

Pérez participó en un reparto informativo en Churriana junto al concejal y secretario general de la agrupación socialista del distrito, Salvador Trujillo.

«En esta campaña electoral, el Partido Socialista está explicando las propuestas que llevamos con nuestra candidata, María Jesús Montero. Hoy hablamos de sanidad, de si queremos seguir con un modelo colapsado por Juanma Moreno o si queremos rescatar de verdad la sanidad pública», afirmó Pérez.

Asimismo, criticó que «en estos momentos, para que te vea el médico de atención primaria, el médico de cabecera, se puede tardar hasta 15 días».

Frente a esta situación, destacó que María Jesús Montero «se compromete con un plan de rescate de la sanidad pública que contempla la contratación de 18.000 profesionales más y garantiza que el médico de cabecera atienda en un máximo de 48 horas». «Cuando una persona tiene una dolencia tiene que ser atendida en 48 horas por su médico de atención primaria, y no como está ocurriendo ahora», subrayó Pérez.

En este sentido, señaló que Andalucía es «la comunidad autónoma donde más han aumentado las listas de espera» y lamentó que «prácticamente un millón de andaluces y andaluzas estén pendientes de una atención sanitaria, ya sea para una intervención quirúrgica o para una cita con el especialista».

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«Este es el desastre que ha generado Juanma Moreno, un desastre del que no quiere hablar», añadió.