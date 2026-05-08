Las playas de Guadalmar y La Cizaña, seis semanas cerradas al baño por vertidos fecales: el PSOE pide celeridad para el arreglo

Las playas de Guadalmar y La Cizaña, en el distrito malagueño de Churriana, continúan cerradas al baño seis semanas después de detectarse vertidos de aguas fecales en la zona. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado al Consistorio y a la Junta de Andalucía “celeridad” para resolver una situación que, según denuncia, está causando perjuicios económicos a los negocios del entorno y supone un problema de salud pública por la presencia de la bacteria E. coli.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, y el concejal del PSOE responsable de Churriana, Salvador Trujillo, han visitado la zona para reunirse con vecinos y empresarios de chiringuitos afectados por el cierre. Ambas playas permanecen con bandera roja y no son aptas para el baño por la presencia de la bacteria E. coli, según la información trasladada por los socialistas.

¿Por qué hay vertidos fecales en Guadalmar?

El origen del problema se sitúa en la rotura de un gran colector en la desembocadura del Guadalhorce tras las fuertes lluvias registradas el pasado mes de diciembre. Desde entonces, la prohibición de bañarse se mantiene en este tramo del litoral malagueño.

Pérez ha criticado la “lentitud y la inacción” de las administraciones competentes y ha reclamado una solución definitiva: “No es razonable que haya pasado ya mes y medio desde la rotura del colector y que el Ayuntamiento y la Junta sigan sin dar una respuesta definitiva”.

El portavoz socialista también ha advertido de que la señalización instalada en la zona es insuficiente. Según ha señalado, los carteles son “pequeños” y están únicamente en español, lo que puede generar confusión entre visitantes extranjeros que no entiendan la prohibición de bañarse. “Es una información crucial para la salud de las personas”, ha subrayado.

En la misma línea, Salvador Trujillo ha acusado al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía de “dar la espalda” a los vecinos y a los negocios de la zona. El edil ha asegurado que la falta de una señalización más visible está provocando dudas entre los usuarios de la playa: “Es increíble que después de un mes y medio estas playas sigan cerradas y que apenas haya alguna cinta. Todo está abierto, lo que genera dudas y provoca que la gente se siga bañando”.

Avisos solo en español

El PSOE reclama que se refuercen los avisos en la zona, también en otros idiomas, y que se acometa “de una vez por todas” la reparación del colector para poner fin a los vertidos y evitar riesgos para vecinos, bañistas y visitantes.

Los socialistas han vinculado además la situación con las pérdidas que, según trasladan, están sufriendo los chiringuitos y negocios del entorno en plena temporada de afluencia a la costa. “Ni De la Torre ni Moreno Bonilla parecen estar preocupados por el bienestar de los vecinos ni por las pérdidas económicas de los chiringuitos”, han reprochado desde el grupo municipal socialista.