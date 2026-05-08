El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación

Un evento gratuito y abierto al público que ofrecerá conciertos de música en directo, talleres para todas las edades, mercadillo de artesanía y creatividad. Así es La Térmica Village, el programa cultural itinerante de la Diputación de Málaga que busca llevar la cultura contemporánea a distintos municipios de la provincia y que este sábado llenará de ocio y arte la localidad malagueña de Archidona.

A pesar de la mala previsión meteorológica, este pueblo situado a apenas 45 minutos de la capital de Málaga mantendrá su amplia programación, aunque retrasará su apertura y cierre una hora para evitar los picos de peor pronóstico.

La Térmica Village retrasa una hora su horario en Archidona

De ese modo, tanto el mercado como las actividades arrancarán finalmente a las 18.00 horas y se extenderán hasta la 1.00 horas.

Así, se desarrollarán siete horas de música en directo, talleres, artesanía y actividades creativas que buscan llevar por los municipios malagueños una propuesta cultural accesible y gratuita.

Una programación que se llevará a cabo en la Plaza Ochavada de Archidona, donde además de los talleres y el mercado, se instalarán foodtrucks para que los asistentes puedan disfrutar de los mejores bocados durante la jornada.

La programación arranca con performance y exhibición de swing

Las actividades comenzarán a las 18.00 horas con la performance 'Alta Voz de las errantes', con Sofía del Barco y Sara Gema, además de la 'Exhibición de Swing' con Lindy Hop, que se llevará a cabo a las 18.10 horas.

La música será una de las grandes protagonistas de la jornada, con toda clase de actuaciones que "combinan talento emergencia y propuestas actuales que conectar con nuevos públicos", tal y como indican desde la propia organización.

Arrecio, Niños Bravos, Cervatana y Juanca Supersub, en el escenario

De ese modo, por el escenario de La Térmica Village pasarán bandas como Arrecio, cuyo concierto arrancará a las 19.00 horas; Niños Bravos, que actuará a las 20.30 horas; Cervatana, a las 22.00 horas; y Juanca Supersub, a las 23.30 horas.

Esta cita cultural también contará con una amplia variedad de talleres participativos para "experimentar y crear", una propuesta pensada tanto para el público familiar como para jóvenes y adultos que deseen experimentar desde la creatividad y el juego.

Cómo apuntarse a los talleres de la jornada

Tal y como explican desde la organización, para participar en estos talleres es necesario inscribirse una hora antes de cada actividad en el punto de información habilitado en el lugar.

Entre los talleres que se celebrarán destacan los de 'Arte en movimiento' y 'Ecosistemas autosuficientes', disponibles de 18.30 a 20.30 horas, así como 'Experimentos locos' y 'Estampación de tote bag' de 19.00 a 21.00 horas.

Actividades creativas durante toda la tarde y la noche

A estos les seguirán los de 'Arte en movimiento' y 'Crea tu propio monedero de cuero', de 21.00 a 23.00 horas, y, de nuevo, el de 'Ecosistemas autosuficientes', de 21.30 a 23.30 horas.

Asimismo, durante la jornada se podrá disfrutar de 'Arte en Acción', un taller de "acción urbana y estructuras efímeras" en el que la creación sucede en directo y con el público como parte activa. La actividad se desarrollará desde las 18.30 hasta las 22.30 horas.

Un market de diseño y artesanía abierto hasta la 1.00

Y durante toda la jornada, desde las 18.00 hasta la 1.00 horas, se podrán visitar los puestos del 'Market', un mercado de diseño con toda clase de artículos, artesanía y creatividades elaboradas por artistas locales.

Una completa propuesta de ocio y cultura abierta y participativa que busca llenar este municipio de 8.000 habitantes de diversión en familia, y que se trasladará el próximo 26 de septiembre a Pizarra y el 7 de noviembre a Estepona.