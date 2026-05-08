Roba un patinete en Málaga y al huir pierde el móvil con su foto de fondo de pantalla

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 45 años por su presunta responsabilidad en la comisión de cuatro delitos de hurto, que tenía predilección por la sustracción de patinetes. La investigación ha sido llevaba a cabo por agentes del Grupo I de Judicial de la Comisaría de Distrito Centro y, además de los citados medios de desplazamiento, se han localizado un bolso de marca valorado en 300 euros, cascos y un teléfono móvil.

La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este viernes de que el sospechoso se dedicaba a perpetrar hurtos, sobre todo en la zona centro de la capital malagueña. Los agentes del Grupo I de Judicial de la comisaría de este distrito, que ya estaban alertados de un repunte de sustracciones de patinetes en la ciudad, iniciaron una investigación por un robo en la calle Armengual de la Mota, donde víctima se dirigía al gimnasio, y otro en la plaza de la Merced.

La Policía Nacional ha explicado que, en uno de los robos de patinetes, al caco perdió su propio teléfono móvil en la huida, pudiendo los agentes reconocerle como un "viejo conocido" en la foto que tenía como fondo de pantalla en el dispositivo. Tras realizar gestiones para su localización, esta resultó infructuosa, por lo que se activó una requisitoria policial para su arresto.

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Hurto a un taxista

Pasado un tiempo, el sospechoso fue detenido por un hurto en el interior de un vehículo y por la citada requisitoria. En el momento de la detención le fueron intervenidos varios objetos de dudosa procedencia, entre ellos un teléfono móvil cuya sustracción al descuido había sido denunciada por un taxista que prestaba servicio en la capital.