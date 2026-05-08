Los sindicatos de Málaga, tras el fallecimiento del trabajador de Mollina: "La Ley de Prevención está obsoleta"

Los sindicatos CCCO UGT de Málaga se han concentrado este viernes con motivo del fallecimiento ayer en accidente laboral de un trabajador tras quedar atrapado en un camión de basura en Mollina. Ambas centrales han mostrado su solidaridad y condolencias con la familia y allegados del trabajador fallecido y han exigido que la investigación pertinente "determine si han existido responsabilidades empresariales". Las organizaciones sindicales han reclamado la ejecución de las sanciones "hasta la última instancia".

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, ha señalado que La ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya tiene más de 30 años, "ha quedado obsoleta" y ha urgido a las administraciones la creación de un nuevo marco legal. En este sentido, ha subrayado que se necesita una normativa "que esté adaptada a las dinámicas del trabajo actuales".

Asimismo, Girona ha alertado sobre la incidencia del estrés y los tiempos de trabajo que "impiden una implantación real de la seguridad laboral".

Aumento de la siniestralidad

Por otro lado, CCOO ha analizado el incremento de la siniestralidad en las últimas tres semanas tras un inicio de año marcado por las lluvias. Según el sindicato, este factor meteorológico ha afectado a sectores como la agricultura, la industria o la construcción, donde no se ha trabajado en exteriores, alterando las estadísticas habituales.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, en su intervención tras la muerte de un trabajador en Mollina. / L. O.

El sindicato ha advertido de que la prevención debe analizarse "a largo plazo" y no puede depender "de la frialdad de los números en espacios de tiempo cortos".

CCOO ha ratificado su compromiso con la vigilancia de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo malagueños y ha exigido a las administraciones y a la patronal que asuman que "una persona no es un número y un trabajador mucho menos", para evitar que se repitan este tipo de tragedias.

UGT pide un compromiso "real y urgente" para" frenar esta lacra social"

Por su parte, la secretaría de Salud Laboral de UGT Málaga, Sara Salor, ha señalado que la provincia es en este 2026, con 4.880 accidentes laborales, la segunda de Andalucía por detrás de Sevilla en siniestralidad, registrando cinco muertes en el trabajo hasta la fecha.

"Hace apenas diez días celebrábamos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy volvemos a lamentar otra víctima más. Desde UGT seguimos reclamando la actualización urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma necesaria pero que debe adaptarse a los nuevos tiempos y cambios laborales", ha apuntado.

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UGT añade que las muertes en el trabajo no son "inevitables ni fruto de la casualidad", sino consecuencia de varios factores, entre ellos, una "insuficiente prevención de riesgos laborales", "falta de cultura preventiva en las empresas", "precariedad laboral y subcontratación, "ritmos de trabajo elevados y presión productiva" o "insuficiencia de recursos en inspección laboral". El sindicato reclama a las administraciones y al tejido empresarial "un compromiso real y urgente para frenar esta lacra social".