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Los socorristas de Málaga harán huelga desde este sábado y hasta el domingo de las elecciones

El colectivo de socorristas también se concentrará 12 horas diarias delante del Ayuntamiento del 11 al 21 de mayo, por no atenderse sus demandas

Concentración de socorristas en el Ayuntamiento de Málaga el pasado martes.

Concentración de socorristas en el Ayuntamiento de Málaga el pasado martes. / E.Press

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Los socorristas que prestan el servicio en las playas de Málaga, anunciaron este viernes, con el respaldo del sindicato CGT, su intención de iniciar una huelga a partir de este sábado 9 y hasta el próximo 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas; es decir, este fin de semana y el siguiente, dado que en temporada baja -hasta el 15 de junio- solo cubren sábados y domingos.

Emiliano Cortés, portavoz del colectivo, informó de que, como adelantó La Opinión, los socorristas simultanearán esta protesta con concentraciones diarias de 12 horas delante del Ayuntamiento del 11 al 21 de mayo, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche.

El alcalde, Francisco de la Torre, habló unos minutos con los socorristas, este martes.

El alcalde, Francisco de la Torre, habló unos minutos con los socorristas concentrados el pasado martes. / A.V.

Como informó Emiliano Cortés, el encuentro en el Cercla con la UTE SGAA-Atlantic, adjudicataria de este servicio licitado por el Ayuntamiento, se saldó sin acuerdo. Además, en relación con la demanda de un nuevo convenio colectivo, «la empresa dice que no tiene dinero suficiente para encarar un proyecto así y que depende del Ayuntamiento que libere más dinero», informó.

Emiliano Cortés subrayó además que por parte de la UTE, «no hay nada por escrito», por lo que la confianza «es poca». Este periódico estaba intentando esta mañana recoger el punto de vista de la UTE adjudicataria, de momento sin resultado.

"Hay que poner un calendario sobre la mesa"

El portavoz de los socorristas también aprovechó para contestar a la concejala de Playas, Teresa Porras quien, como informó La Opinión, anunció que se licitó una partida de nuevas torres de vigilancia de los socorristas por 200.000 euros, una de las peticiones del colectivo, que critica el diseño y calidad de las actuales.

Concentración de socorristas, delante del Ayuntamiento de Málaga, este martes.

Concentración de socorristas, delante del Ayuntamiento de Málaga, el pasado martes. / A.V.

«En la última Comisión de Medio Ambiente utilizó su voto en contra para inclinar la balanza negativa hacia todas las mejoras que se pedían, y una de ellas eran las torres», argumentó. Además, también criticó que no haya «plazos». «Hay que dar números, hay que poner un calendario sobre la mesa. En el socorrismo los trabajos se hacen en el invierno, no en el verano».

Emiliano Cortés recalcó que la postura de los socorristas es la de «plantarnos para que empiecen a trabajar de verdad y en serio de una vez, respetando esta profesión».

Emiliano Cortés y Pedro Fernández, socorristas en La Malagueta que intervinieron este lunes en la Comisión de Sostenibilidad.

Emiliano Cortés y Pedro Fernández, socorristas en La Malagueta, el pasado mes de abril. / A.V.

Desfibriladores, más torres de vigilancia y más horas y días

Entre las demandas del colectivo, aparte de torres de vigilancia nuevas, reclaman más número de ellas y de socorristas durante la temporada baja, así como de motos acuáticas en el mismo periodo.

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Por otro lado, también reclaman desfibriladores; así como el poder trabajar más días y horas, con el argumento de que el cambio climático y el auge turístico de Málaga llena las playas entre semana antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre, cuando termina la temporada alta.

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