La Catedral de Málaga inicia la obra del frontón y completar así su fachada principal

Las obras de rehabilitación del tejado de la Catedral de Málaga avanzan según el calendario previsto y han superado ya el ecuador de la intervención. Precisamente este viernes ha dado un paso más y se extienden a la fachada principal, comenzando la obra para el frontón que rematará la vista desde la plaza del Obispo. El proyecto entra así en una de sus fases más complejas: la ejecución del hastial o frontón que remata la fachada principal, un elemento clave para completar la imagen histórica del edificio y cerrar la estructura sobre la que descansará la nueva cubierta.

Este será uno de los hitos de esta fase, ya que la construcción del frontón que corona la fachada incluye una barandilla ornamental que permanecía inacabada. La actuación permitirá culminar una parte esencial de la configuración original de la Catedral y recuperar el proyecto del arquitecto malagueño Antonio Ramos, fechado a finales del siglo XVII.

Fachada principal de la Catedral de Málaga, donde comienza la construcción del frontón. / Álex Zea

La obra más técnica del proyecto

El deán de la Catedral de Málaga, José Ferrary, ha destacado la dificultad de esta fase de los trabajos: “Es la obra más complicada y más técnica”. Según ha explicado, la intervención se desarrolla mediante un sistema de andamios sobre el que se apoya una grúa portátil. Este dispositivo permitirá mover las piezas de piedra y colocarlas en su posición definitiva y precisa para cerrar los tres círculos del frontón.

“Allí es donde reposa la cubierta de la Catedral”, ha subrayado José Ferrary, que insiste en que la obra “sigue creciendo respetando los tiempos, la historia y su concepto original”.

La ejecución de este elemento no estaba prevista inicialmente en la intervención, pero la Junta de Andalucía recomendó incorporarla para no dejar inacabada esta parte de la fachada principal.

Detalle de la crestería de la Catedral de Málaga que se quiere completar, en la fachada de la plaza del Obispo. / L. O.

Una modificación para culminar la fachada principal

Tras recibir el visto bueno de la Consejería de Cultura el pasado mes de julio, la Gerencia de Urbanismo aprobó la modificación de la licencia de obras para incluir el frontón en el proyecto de construcción del tejado a dos aguas y la reparación de los problemas de humedades de la Catedral.

Esa ampliación de los permisos ha permitido culminar la fachada principal e introducir cambios en el tipo de madera y en la estructura del tejado. La modificación no afecta al presupuesto de las obras y mantiene el plazo de ejecución en 24 meses.

El proyecto de Antonio Ramos está ejecutado hasta el nivel del arranque de los arcos que componen el pórtico. La nueva solución plantea prolongar la cubierta a dos aguas hasta conectarla con el trasdós del frontón. Esta propuesta modifica el diseño anterior, que retranqueaba la cubierta respecto a la fachada y la remataba con un tercer faldón inclinado para reducir su altura y evitar que fuera percibida desde la plaza del Obispo.

Unas 60.000 tejas artesanales para la nueva cubierta

La siguiente gran fase será la colocación de las tejas. La cubierta contará con unas 60.000 piezas cerámicas artesanales, que han sido diseñadas para la Catedral de Málaga realizando una reinterpretación de la teja árabe y de la romana, que ha elaborado una empresa catalana que también ha trabajado en realizar las tejas de la Sagrada Familia.

Las piezas tendrán tonos blanco roto y coñac, en línea con la imagen de los tejados de otras iglesias históricas y con el objetivo de mantener la unidad visual del conjunto. La teja vidriada, en colores crema y tostado, permitirá además conservar el diálogo con edificios cercanos como el Palacio Episcopal.

La colocación de estas piezas comenzará una vez esté completamente preparada la estructura del tejado, que se espera en pocos meses.

Vistas de la construcción del nuevo tejado de la Catedral de Málaga / Álex Zea

Una cubierta para proteger la Catedral de Málaga

La rehabilitación del tejado de la Catedral de Málaga tiene como objetivo principal proteger el templo frente a las filtraciones de agua. La impermeabilización de toda la superficie, incluidos andenes y muros que quedan al descubierto, es una de las misiones centrales de la intervención.

La nueva cubierta evitará los encuentros complejos entre muros y bóvedas que actualmente facilitan la entrada de agua. También generará una amplia cámara de aire que permitirá la ventilación de las cúpulas y ayudará a absorber las dilataciones provocadas por los cambios de temperatura.

El sistema de evacuación de aguas se ha reforzado. El agua recogida en el perímetro de la cubierta superior se conducirá mediante un canal continuo que unirá los distintos bajantes. De este modo, si alguno fallara, el agua podría evacuarse por los adyacentes sin provocar daños en la fábrica del edificio.

El proyecto prevé reutilizar los bajantes construidos para la cubierta de Ventura Rodríguez en el siglo XVIII y añadir dos nuevos en las terrazas sobre las capillas, con el fin de reducir los recorridos y el caudal de agua que actualmente reciben.

El dean de la Catedral de Málaga: “La obra no es un capricho”

José Manuel Ferrary insiste en que la obra de la cubierta de la Catedral “no es un capricho”, sino una intervención necesaria para salvaguardar el patrimonio: “Sirve para evitar filtraciones y problemas estructurales que deterioren el templo, pero también le da valor al convertirse en un espacio expositivo abierto que podrá visitarse, para que Málaga conozca mejor su Catedral”.

Esta muestra que se planteará en el interior de la cubierta visitable permitirá explicar la historia de la Catedral y las distintas fases de su construcción. El objetivo, concluye Ferrary, es que el templo siga siendo “un referente para los cristianos de la ciudad y para quienes vienen a visitarnos”.

El deán recuerda que la Catedral “se ha ido transformando, pero también se quedó sin terminar”. En 2023 se puso en marcha la finalización de las cubiertas, aunque todavía quedan actuaciones pendientes, como la cubierta de la Sacristía.