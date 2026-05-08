Tres días de luto en Villanueva del Rosario por la muerte del capitán de la Guardia Civil en Huelva: "El pueblo está bastante afectado por su muerte"

La localidad de Villanueva del Rosario ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de un guardia civil, originario de esta población, en un choque en Huelva entre dos embarcaciones del cuerpo al perseguir a una narcolancha y en el que ha fallecido otro compañero.

El alcalde de este municipio de la sierra norte de Málaga, Ignacio Ramos, ha informado a EFE de esta decisión y de la suspensión de los actos de su semana cultural entre este viernes y el domingo por la muerte este viernes del capitán Jerónimo Jiménez, fallecido horas después del accidente.

Ha expresado el pésame a la familia y compañeros por esta pérdida "en acto de servicio" y ha explicado que el agente era de "una familia grande, de siete hermanos" y que el pueblo está "bastante consternado y afectado por su muerte y la del compañero y por los dos heridos en una persecución por narcotráfico".

Las banderas del Ayuntamiento de Villanueva ondearán a media asta en señal de duelo y se han anulado por el luto la inauguración de un mural previsto para la tarde de este viernes, al igual que la actuación de la escuela municipal de música y danza Julia Parody, fijada para este sábado.

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El regidor ha precisado que, aunque marchó a vivir a Málaga, la familia mantiene contacto con allegados, entre ellos algunos primos, y amigos de este pueblo de 3.550 habitantes y situado a unos 35 kilómetros de la capital de la Costa del Sol.