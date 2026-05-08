La Universidad de Málaga celebra la toma de posesión de 149 funcionarios de carrera

La Universidad de Málaga ha celebrado este viernes el acto protocolario de toma de posesión de 149 funcionarios de carrera: 37 catedráticos, 104 titulares y ocho técnicos de gestión de la escala A1.

La sesión, presidida por el rector Teodomiro López, ha contado con la presencia del Equipo de Gobierno, decanos y directores de los centros, comunidad universitaria, familiares y allegados.

Por género, en el cuerpo de catedráticos han tomado posesión de su cargo un total de 12 mujeres y 25 hombres; entre el profesorado titular, 50 mujeres y 54 hombres; y en el sector del Personal Técnico de Gestión, cinco mujeres y tres hombres.

Durante su discurso, el rector situó las nuevas promociones como un impulso a la "excelencia y la estabilidad" de la Universidad. En una intervención en tono reflexivo, defendió la autonomía universitaria como un "derecho constitucional", imprescindible para que la UMA "pueda marcar su propio rumbo, retener talento y agilizar los procesos de promoción interna lo más rápido posible," incluso a pesar de todas las "dificultades de financiación" que afectan a las universidades.

La ceremonia, en la que el rector ha estado acompañado por la secretaria general --encargada de hacer los llamamientos--, se ha dividido en tres bloques.

En el primero, el delegado de Personal, Jesús Bonill, se ha unido a la mesa presidencial para la entrega de diplomas a los técnicos de gestión.

En el segundo, ha sido el turno del vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Bartolomé Andreo, quien ha ocupado su lugar para acompañar al rector en el nombramiento de titulares y catedráticos.