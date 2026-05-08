Es la vivienda también, muchachos

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, está haciendo una campaña fresca, sin grandes mítines, con desparpajo y con la vivienda y la sanidad como ejes. Un partido andalucista sin obediencia a Madrid al que no le van mal las encuestas. Algunas, incluso, lo dan como primera fuerza de la izquierda del PSOE. En el debate del lunes buscó refriega con su antítesis, Vox, pero también con Juanma Moreno. Con Por Andalucía, se ignora cordialmente.

Me hizo gracia el otro día un spot de Antonio Maíllo, Por Andalucía, hombre honesto y con credibilidad donde los haya. Venía a decir que ellos garantizarían el acceso a la vivienda y a una mejor sanidad. La cosa es por qué no lo hacen ya si están en el Gobierno.

Incluso su espacio político ostenta la cartera de Sanidad. Es cierto que esta está transferida a las comunidades y que en el caso de Andalucía su funcionamiento deja mucho que desear y se sitúa a la cola en los escalafones nacionales, pero algo tendrá el Ministerio, algún presupuesto, algún poder corrector, algún algo alguna vez. Nada. La ministra está más en criticar a Ayuso, lo cual, dada la cantidad de pamplinas que comete y dice la presidenta madrileña ocupa, claro, mucho tiempo. Qué forma de romper el delicado equilibrio con México, tras arduas negociaciones diplomáticas. Que sí, que hay leyenda negra exagerada, pero ella busca más bien el liderazgo europeo de esa suerte de derecha incierta.

AQUÍ SE ARREMANGA TODO EL MUNDO | Félix Bolaño, ministro, de habitual modosito y pinta de estudioso, se medio desmelena también y demuestra que sabe dar mítines. Lo ha hecho en esta campaña de las autonómicas andaluzas. / Carlos Barba

Está en eso Mónica García, decíamos, y en la lucha interna por liderar Más Madrid y ser candidata a las autonómicas, dado que le ha salido un competidor piquito de oro al que están promocionando mucho en las tertulias: Emilio Delgado. El que se dejó ver en un acto con Rufián y que viene de las luchas de barrio, el activismo social. Menos aristocracia política que García, digamos.

La mayor crisis de la vivienda está ocurriendo con un gobierno de izquierdas, lo cual es muy doloroso o debe serlo para la izquierda. Doloroso sobre todo para el que no logra acceder a una vivienda. Dice la politóloga Estefanía Molina que la izquierda prepara, está incubando, un 15-M basado en la vivienda para cuando gobierne la derecha. Sería mejor preparar medidas que acaben con los abusos y la usura y la especulación ahora que tienen el BOE. Y eso que de vez en cuando, el Gobierno, da plausibles pasos: en Málaga, un terreno estatal servirá para construir 1.300 viviendas. Eso ahora que por fin, tras dos años de trámites municipales, dilaciones, mareos de perdiz y tuercebotismo en Urbanismo, el Consistorio ha dado el plácet y podrán comenzar las obras.

Por lo demás, se avecina otro plato fuerte: Feijóo el domingo. El hombre está entre implicarse mucho para ayudar e implicarse mucho para capitalizar también él el posible triunfo. Feijóo tiene querencia por Málaga, donde acude con cierta frecuencia. Gusta del gazpachuelo, del clima y de ver cómo Juanma Moreno ha construido un liderazgo sólido y un partido unido en torno a él. Más o menos lo que Feijóo tenía en Galicia, no así a nivel nacional, o no tanto. La campaña sin embargo no puede evitar la contaminación de asuntos nacionales y ahora de lo que se habla es del virus y de las competencias de uno y otro: guerra por el relato. Eso no beneficia a los que en el PP han diseñado una campaña de bajo perfil. Moreno tiene ganadas las elecciones pero si lo hace bien la tendrá por absoluta. Qué es hacerlo bien. La respuesta la tienen los asesores políticos. Pero hay muchos.