Clece emplea: más de mil trabajos en Andalucía que pueden cambiar vidas

La vida cambió, literalmente, para Emelyn Avilés el pasado jueves 7 de mayo. Esta hondureña de 27 años residente en Nerja desde hace poco menos de ocho años y madre de una hija, consiguió por fin lo que llevaba anhelando desde el mes de enero cuando se quedó en paro: un empleo. Su amplia sonrisa nerviosa estaba más que justificada.

Su nueva empresa será Clece, empresa líder y referente en servicios sociales esenciales especializada en la prestación de servicios como la limpieza o el cuidado de personas mayores y que atiende a más de dos millones de personas a lo largo y ancho de la geografía española . Clece desembarcó anteayer en Málaga, más concretamente en el Museo del Automóvil y de la Moda de la capital de la Costa del Sol para celebrar la segunda convocatoria de la V edición de ‘Clece emplea’, una iniciativa innovadora que tiene como objetivo facilitar el acceso al mercado laboral de una forma eficaz, cercana y transparente a personas procedentes de colectivos desfavorecidos (desempleo prolongado, mujeres que han sufrido violencia, personas con discapacidad, etc) que tradicionalmente tienen muchas dificultades para encontrar empleo.

En esta quinta edición, Clece ofrecerá más de 2.500 oportunidades laborales en toda España. Valladolid fue la primera ciudad antes que Málaga, y el circuito continuará su periplo en Barcelona (14 de mayo), Madrid (21 de mayo), Tenerife (28 de mayo) y Valencia (2 de junio).

Las entrevistas fueron presenciales para los trabajos en Málaga y provincia / ALEX ZEA

«Hasta ahora he trabajado en ayuda a domicilio por cuenta propia -relata Emelyn-y empiezo a trabajar la semana que viene, además en Nerja, donde vivo. He tenido mucha suerte. Estoy convencida de que este trabajo me va a cambiar la vida», afirma una Emelyn que no puede disimular su alegría.

Mario Infantes es uno de los técnicos de selección que estuvo haciendo entrevistas a los diferentes candidatos y candidatas que optaban a puestos en Málaga y provincia: «Valoramos mucho que los candidatos se puedan desplazar, sobre todo a zonas muy despobladas de la provincia. Es destacable también que estén aquí hoy candidatos de Ronda, Estepona o Nerja. Eso es salir de la zona de confort y para nosotros es muy gratificante ofrecerles un puesto de trabajo, como a Emelyn, y que se lleven un contrato que, sin exagerar absolutamente nada, puede cambiarles la vida. Clece siempre quiere dar esta primera oportunidad», destaca.

Clece atiende a más de dos millones de personas en toda la geografía española

En Clece quieren poner en valor los trabajos previos que se han venido haciendo durante las últimas semanas en las que se llevó a cabo una preselección de candidatos por parte de una serie de entidades de marcado carácter social con las que Clece tiene suscritos acuerdos de colaboración como son Cruz Roja, Cáritas, Arrabal o Corazón y Manos, una asociación fundada por los propios empleados y empleadas de Clece.

Más de 200 vacantes en Málaga

En la actualidad, Clece tiene unas 200 vacantes en la provincia malagueña y el objetivo de la jornada del jueves era formalizar unos ochenta contratos de trabajo que pueden verse ampliados en jornadas sucesivas cuando se celbren más entrevistas.

La propuesta que trajo Clece emplea el pasado jueves a nuestra ciudad consistió en un innovador proceso de selección en el que se ofrecieron más de mil empleos para diferentes puestos de trabajo en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y las ciudades autómomas de Ceuta y Melilla. Los perfiles profesionales más demandados han sido: auxiliares de ayuda a domicilio, vigilantes de seguridad, fisioterapeutas, ordenanzas y personal de limpieza, jardinería y mantenimiento. Las entrevistas para los puestos de trabajo de Málaga se hicieron de forma presencial, se programaron alrededor de las 150 en el Museo del Automóvil y de la Moda y de forma telefónica (más de 450, para las ofertas de las otras provincias andaluzas además de Extremadura, Ceuta y Melilla.

Momento de una de las entrevistas de trabajo / ALEX ZEA

«Nuestra iniciativa es muy innovadora. Entendemos que un puesto de trabajo es la mejor herramienta para que las personas tengan autonomía y se produzca la verdadera inclusión social de la persona. Si además se lo ofrecemos a los perfiles que más difícil lo tienen para acceder a los trabajos, todavía tiene mucha más importancia», comentó Javier Gallego, director regional de Clece y filiales en la zona Sur, quien destaca que algunos contratos serán interinos y otros indefinidos, «aunque tenemos la clara intención de que la mayoría de ellos se conviertan en indefinidos más pronto que tarde».

Las entrevistas para los puestos de Málaga y provincia se hicieron de forma presencial

Un total de 13 técnicos de selección de la empresa estuvieron realizando las entrevistas durante la mañana y la tarde del jueves a las personas citadas para las más de 600 entrevistas.

Fran García es un malagueño de 23 años que espera su turno momentos antes de ser entrevistado. Se muestra optimista y un poco nervioso para conseguir un puesto de limpiador. Fran fue reclutado a través de la asociación YMCA. «Estoy desempleado y tengo muchas ganas de que me cojan y de empezar a trabajar cuanto antes», relata. Fran ha trabajado haciendo tatuajes a domicilio y ahora opta a un empleo totalmente diferente. «Tengo una orientadora laboral que es la que me ha traído hasta aquí. He estado buscando trabajo por mi cuenta pero no he podido encontrar nada», asegura.

Las entrevistas para los trabajos que no eran en Málaga y provincia se hicieron por videoconferencia / ALEX ZEA

Sentada junto a Fran se encuentra esperando E.R., que quiere trabajar en ayuda a domicilio y valora mucho la iniciativa de Clece al organizar la jornada, «Los que tenemos ya una edad se nos hace muy cuesta arriba encontrar un empleo y esta jornada nos puede abrir muchas puertas laboralmente», destaca.

Por otro lado, Marta fue reclutada por la Asociación Arrabal-AID y también opta al puesto de ayuda a domicilio. «Estoy capacitada para hacer esta labor y lo que hace Clece me parece maravilloso porque nos da oportunidades de trabajo a gente de todas las edades. Yo soy joven y estoy empezando pero aquí conmigo hay gente mucho más mayor que yo que tiene también las ganas y expectativas de conseguir el trabajo», destaca.

Gran respaldo institucional

La jornada organizada por Clece tuvo un amplio respaldo institucional. Acudieron al Museo del Automóvil y la Moda la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado y el presidente nacional de Clece, Cristóbal Valderas, además de otros representantes políticos. Los que fueron contratados podrán contar a sus familias la presencia de las máximas autoridades local, provincial y regional el día que consiguieron sus contratos de trabajo.

Clece tiene acuerdos con Cruz Roja, Cáritas, Arrabal y Corazón y Manos, entre otros colectivos

Cristóbal Valderas, presidente de la entidad, aseguró que Clece Emplea es un caso de éxito de la llamada colaboración en red, donde el sector privado, la Administración Pública y el tercer sector se unen para impulsar la integración laboral de colectivos desfavorecidos. «Gracias a este triunvirato mágico, desde 2015, en Clece hemos contratado a 58.000 personas procedentes de colectivos desfavorecidos, 10.600 de ellas en Andalucía y 2.500 en Málaga».

Cristóbal Valderas, Rocío Blanco, Francisco de la Torre, Francisco Salado y javier Gallego / ALEX ZEA

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado valoró «muy positivamente» la iniciativa promovida por Clece, «es un empleo muy necesario, es un empleo con el que cubrimos los objetivos. Buscar ese empleo para personas que tienen dificultades de empleabilidad a través del tercer sector es una labor de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos». Salado también destacó los 52 millones de euros que la Diputación destina a la ayuda a domicilio (aproximadamente un 10% del presupuesto total del organismo supramunicipal), «con el que atendemos a más de 6.000 personas en los pequeños municipios de la provincia, gracias a la labor de Atende, una de las filiales de Clece».

Por último, el presidente de la Diputación malagueña destacó la «tremenda importancia» que tiene que los trabajadores se integren en el entorno de las personas con las que trabajan porque supone «una gran arma para seguir luchando contra la despoblación que sufren algunos de los pueblos de nuestra provincia».

El evento tuvo respaldo institucional. Asistieron Francisco De la Torre, Francisco Salado y Rocío Blanco, junto a otros representantes políticos

Tras Salado tomó la palabra Rocío Blanco, consejera en funciones de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, quien dijo que una de las labores de las administraciones es «tener la obligación de ayudar a los colectivos más vulnerables que no tienen acceso al mercado laboral». Blanco también indicó la importancia de «tener confianza en las empresas como Clece y sus filiales; en las empresas del tercer sector que trabajan y ayudan a estos colectivos y confianza en las personas que están hoy aquí con su currículum con el propósito de conseguir un empleo», aseguró.

Artesanía social

La consejera en funciones remarcó la idea de que donde otras personas ven colectivos vulnerables, «en Clece ven talento sin tener en cuenta el código postal». Y destacó la importancia de la labor de la empresa de servicios «porque necesitamos esa artesanía social. Clece insufla confianza en las personas, les dice tú puedes y creemos en ti, porque al final un empleo no es solo una nómina. Un empleo es el mejor antídoto contra la desigualdad y la mejor herramienta para la inclusión social», concluyó.

Las autoridades observaron de primera mano cómo se desarrollaban algunas de las entrevistas de trabajo / ALEX ZEA

Cerró las intervenciones institucionales Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, quien subrayó la «gran dimensión» de una empresa como Clece, que pertenece al gigante ACS , una de las empresas constructoras más importantes del mundo: «Es bueno destacar que ACS está en lo grande, pero también en lo pequeño, en lo sensible y en lo humano, y eso le da mucha fortaleza a Clece. Tener detrás a esa gran empresa, demuestra una sensibilidad interesante como la que tienen todos los profesionales que trabajan ayudando a los demás. », aseguró.

De laTorre finalizó su intervención mostrando su alegría «porque todo este trabajo, esta jornada, que no siempre se conoce adecuadamente, se haya puesto en valor aquí en la ciudad de Málaga, donde nos interesa mucho que el empleo sea una realidad para el cien por cien de los malagueños que lo quieren y lo necesitan», concluyó.