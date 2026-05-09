Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Capitán de la Guardia Civil fallecidoMueren dos agentes de la Guardia CivilMatanza en un coto de cazaEntrevista a Celia VillalobosCrónica política de campañaFicus de la Explanada de la EstaciónTurismo ruralMálaga-Sporting
instagramlinkedin

Tribunales

Condenado a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina menor de edad

El tribunal considera creíble el relato de la víctima, que padece una discapacidad psíquica del 33%

Ciudad de la Justicia de Málaga

Ciudad de la Justicia de Málaga / ep

EFE

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina aprovechando que la menor estaba en el domicilio de su tíos, visitándolos como solía hacer cada semana.

El procesado ha sido condenado por un delito de abusos sexuales (con la ley actual agresión sexual) y además de la pena de prisión se le prohíbe comunicar y aproximarse a la menor a menos de 500 metros por cualquier medio o procedimiento durante diez años, según la sentencia.

Los magistrados también lo condenan a libertad vigilada durante diez años y a indemnizar a la víctima por el daño moral causado con 6.000 euros, por la vía de responsabilidad civil.

Los hechos se remontan a julio de 2022 cuando la menor, sobrina política del acusado, estaba en el domicilio de su tíos y, en un determinado momento en el que se quedaron solos, la agredió sexualmente. La menor padece una discapacidad psíquica por trastorno del desarrollo del 33 por ciento.

Noticias relacionadas

Pese a la declaración exculpatoria del acusado, el Tribunal destaca en la resolución judicial el relato de la víctima de forma "clara y rotunda", "sin exagerar ni dramatizar", y concluye que "sin duda es creíble" y no se aprecian contradicciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
  2. Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
  3. ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
  4. Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
  5. Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
  6. El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
  7. El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
  8. Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía

Condenado a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina menor de edad

Condenado a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina menor de edad

La Fundación Cotec elabora un mapa nacional de agentes de I+D que identifica 86 organismos en Málaga

La Fundación Cotec elabora un mapa nacional de agentes de I+D que identifica 86 organismos en Málaga

Éramos pocos

Éramos pocos

La librería más impresionante de Málaga donde puedes desayunar entre joyas literarias: está en Teatinos y es un paraíso para lectores

La librería más impresionante de Málaga donde puedes desayunar entre joyas literarias: está en Teatinos y es un paraíso para lectores

Josele Aguilar, candidato del PSOE por Málaga: "Estoy convencido de que el 17 de mayo más de uno se va a llevar una sorpresa con el resultado"

Clece emplea: más de mil trabajos en Andalucía que pueden cambiar vidas

Clece emplea: más de mil trabajos en Andalucía que pueden cambiar vidas

El turismo rural se recupera en marzo con Málaga como locomotora de Andalucía

El turismo rural se recupera en marzo con Málaga como locomotora de Andalucía

Celia Villalobos: «La política ha degenerado hasta convertirse en un patio lleno de odio»

Celia Villalobos: «La política ha degenerado hasta convertirse en un patio lleno de odio»
Tracking Pixel Contents