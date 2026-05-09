Condenado a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina menor de edad

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina aprovechando que la menor estaba en el domicilio de su tíos, visitándolos como solía hacer cada semana.

El procesado ha sido condenado por un delito de abusos sexuales (con la ley actual agresión sexual) y además de la pena de prisión se le prohíbe comunicar y aproximarse a la menor a menos de 500 metros por cualquier medio o procedimiento durante diez años, según la sentencia.

Los magistrados también lo condenan a libertad vigilada durante diez años y a indemnizar a la víctima por el daño moral causado con 6.000 euros, por la vía de responsabilidad civil.

Los hechos se remontan a julio de 2022 cuando la menor, sobrina política del acusado, estaba en el domicilio de su tíos y, en un determinado momento en el que se quedaron solos, la agredió sexualmente. La menor padece una discapacidad psíquica por trastorno del desarrollo del 33 por ciento.

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Pese a la declaración exculpatoria del acusado, el Tribunal destaca en la resolución judicial el relato de la víctima de forma "clara y rotunda", "sin exagerar ni dramatizar", y concluye que "sin duda es creíble" y no se aprecian contradicciones.