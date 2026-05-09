Tribunales
Condenado a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina menor de edad
El tribunal considera creíble el relato de la víctima, que padece una discapacidad psíquica del 33%
EFE
Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina aprovechando que la menor estaba en el domicilio de su tíos, visitándolos como solía hacer cada semana.
El procesado ha sido condenado por un delito de abusos sexuales (con la ley actual agresión sexual) y además de la pena de prisión se le prohíbe comunicar y aproximarse a la menor a menos de 500 metros por cualquier medio o procedimiento durante diez años, según la sentencia.
Los magistrados también lo condenan a libertad vigilada durante diez años y a indemnizar a la víctima por el daño moral causado con 6.000 euros, por la vía de responsabilidad civil.
Los hechos se remontan a julio de 2022 cuando la menor, sobrina política del acusado, estaba en el domicilio de su tíos y, en un determinado momento en el que se quedaron solos, la agredió sexualmente. La menor padece una discapacidad psíquica por trastorno del desarrollo del 33 por ciento.
Pese a la declaración exculpatoria del acusado, el Tribunal destaca en la resolución judicial el relato de la víctima de forma "clara y rotunda", "sin exagerar ni dramatizar", y concluye que "sin duda es creíble" y no se aprecian contradicciones.
- El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE de las elecciones andaluzas?
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
- El Muelle Uno de Málaga dice adiós a ‘La amenaza fantasma’
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
- Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía