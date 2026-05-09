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Dos detenidos en Málaga en un dispositivo contra las quedadas ilegales de vehículos

La Policía Local de Málaga ha detenido a dos personas durante un operativo desplegado en la noche del viernes al sábado para prevenir concentraciones ilegales de vehículos

Agentes y vehículos de la Policía Local de Málaga.

Agentes y vehículos de la Policía Local de Málaga. / L. O.

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Málaga

La Policía Local de Málaga ha detenido a dos personas en un nuevo dispositivo contra las quedadas ilegales de vehículos llevado a cabo durante la tarde-noche del viernes al sábado, 9 de mayo, en varias zonas de la ciudad.

El operativo se desplegó en la zona de la Universidad, la carretera Azucarera-Intelhorce y el recinto ferial de Cortijo de Torres, enclaves donde los agentes establecieron controles preventivos y de vigilancia sobre vehículos de dos y cuatro ruedas.2

Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, una de las personas arrestadas está investigada por presuntos delitos contra la seguridad vial. La segunda fue detenida por un presunto delito de apropiación indebida de un vehículo.

Vigilancia contra las carreras ilegales de coches

La intervención forma parte de los dispositivos que la Policía Local mantiene para evitar concentraciones no autorizadas de vehículos, carreras ilegales y comportamientos temerarios que puedan poner en riesgo la seguridad vial y la convivencia en espacios públicos.

En el operativo participaron agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP), el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), el Grupo Operativo de Apoyo (GOA), la Unidad Canina, la Unidad de Vigilancia Aérea y efectivos de distintas Jefaturas de Distrito.

Dispositivo: controles de velocidad, alcoholemia y redes sociales

Durante la actuación se realizaron controles estáticos y dinámicos, además de pruebas de velocidad y alcoholemia. La Policía Local mantiene también labores de investigación en redes sociales y fuentes abiertas de internet para detectar posibles convocatorias o comportamientos temerarios vinculados a estas concentraciones.

El balance del dispositivo incluye 17 denuncias por infracciones de tráfico. Entre ellas, figuran seis sanciones por no tener la ITV en regla, otras seis por llevar instalados dispositivos luminosos no autorizados y una denuncia por conducción temeraria.

Vigilancia y dos denuncias por tenencia de drogas

En materia de seguridad ciudadana, los agentes llevaron a cabo 24 inspecciones de vehículos con participación de la Unidad Canina, 13 registros de vehículos y la identificación de 135 personas. Además, se practicaron registros externos corporales a 35 personas, de las que dos fueron denunciadas por tenencia de sustancias estupefacientes.

Noticias relacionadas y más

Este tipo de controles busca reforzar la prevención en zonas donde pueden producirse quedadas ilegales de vehículos, una práctica que puede derivar en conducción temeraria, molestias vecinales y riesgos para peatones, conductores y participantes.

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